Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ecco la verità sulla loro storia d'amore. E la figlia di Eros sceglie Vasco

Aurora Ramazzotti stavolta non sceglie una canzone di suo papà, ma si affida a Vasco Rossi per rispondere al gossip che ieri ha messo in dubbio la sua relazione con Goffredo Cerza. Gli indizi su una possibile rottura tra i due, con un "distacco social" che non li vedeva più come una coppia affiatata, distanti durante le vacanze e assenti nelle foto dell'una e dell'altro, sembravano aver confermato la rottura della storia d'amore tra i due.

La verità sulla storia d'amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

La verità sembra però essere completamente diversa. «Siamo ancora qua, eeeeh già», scrive Aurora Ramazzotti mostrando una foto insieme a Goffredo nelle stories di Instagram. Sono abbracciati e sorridenti, con il cuore che sembra mettere una pietra tombale sulle voci che si erano rincorse, rilanciate dal settimanale Chi che parlava di amore al capolinea.

Michelle Hunziker, la domanda bizzarra della figlia Sole. Lei resta senza parole: «Non ci credo...»

Dal canto suo anche Goffredo Cerza ha voluto dire la sua, quasi in contemporanea sul suo profilo. In piedi, sempre abbracciati e in bianco e nero, seguita da un'altra frase "d'amore" ironica: «Guardala come er tabaccaro guardava er gratta e vinci». Vicenda chiusa con l'amore che trionfa? Sembrerebbe proprio di sì, anche se alla prova finale manca il bacio. Quello sì che metterebbe definitivamente il punto sul gossip di fine estate. Ciò che è certo è la felicità, di entrambi, stampati sui sorrisi dei loro volti.