Michelle Hunziker e il suo amore da favola con Tomaso Trussardi

Mercoledì 18 Agosto 2021, 14:04

Un inizio pieno di dubbi, poi è sbocciato l'amore e non si sono più separati. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stanno insieme dal 2011. Si sono conosciuti quando lui aveva 29 anni e lei 35, un numero che per la conduttrice rappresentava un ostacolo, ma che per l'imprenditore non significava nulla. Paure e scrupoli hanno infatti lasciato ben presto il posto ai sentimenti: Michelle e Tomaso si sono sposati nel 2014 e sono diventati genitori di due bambine: Sole, 7 anni, e Celeste, 6 anni. I due oggi sono più innamorati che mai. Ecco i dettagli sulla loro storia d'amore.

Fabrizio Corona contro Aurora Ramazzotti per una foto su Instagram: «Non aveva denunciato il catcalling?»

Michelle Hunziker, morta la cagnolina Lilly. Il commovente addio sui social: «Per sempre nel mio cuore»