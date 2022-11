I nuovi astronauti dell'Esa pronti per la Luna: chi affiancherà Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti? Oggi i vincitori del concorso

Chi affiancherà Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti nella nuova corsa alla Luna appena iniziata con la missione Artemis ora in corso? Alle 14.20 di oggi 23 novembre l'Esa renderà noti i nomi dei nuovi astronauti europei: da 4 a 6 selezionati su 22.589 domande, delle quali 5.419 (24%) presentate da donne, un boom rispetto al 15% della selezione precedente nel 2008/2009 da cui sbucarono, su 8.143 candidati, appunto i due italiani.

La diretta dell'Agenzia spaziale europea

Sogno spaventosamente improbabile

La questione è diventata però assai più complessa l’anno scorso, quando da 25 Paesi europei sono arrivate 22.589 domande, delle quali 5.419 (24%) presentate da donne, un boom rispetto al 15% della selezione precedente. L’Italia, terza contribuente dell’Esa, si è piazzata al quarto posto delle candidature con 1.860 domande: davanti ci sono la Gran Bretagna con 1979, la Germania con 3.700 e la Francia con 7.137.

Le italiane in lizza erano inizialmente 353, più che raddoppiate rispetto alle 151 dalle quali spuntò Cristoforetti. L'Esa, nei mesi scorsi, ha reso noti i risultati della prima scrematura che ha "salvato" 1.362 aspiranti oltre a 29 parastronauti (superstiti di 257 candidati, 31 dall’Italia, 7 le donne).

Sì, viene il mal di testa a pensare che nemmeno uno su mille ce l’ha fa (a diventare riserva, figuriamoci titolare). Di questi sopravvissuti, le donne rappresentano il 39%.

Poi le ultime selezioni che hanno fatto avanzare 800 e poi 400 candidati.

Quanti erano, allora, le italiane e gli italiani in corsa fino alla fine? A occhio, tenendo a mente le percentuali dei candidati e l’andamento del precedente concorso, dai 110 ai 120 nella prima scrematura basata sui titoli. Un’occhiata viene data, per quanto possa sembrare curioso, anche alla fedina penale. Per uil round finale si parla di una trentina di italiani e italiane.

I fori del setaccio sono sempre impietosamente più stretti. Sognare di diventare astronauti si può e si deve, poi diventarlo è un’altra questione. Nella sua autobiografia “Diario di un’apprendista astronauta”, la Cristoforetti scrive la parola “fortuna” 85 volte. Il gruppo “impegno”, “determinazione”, “coraggio” e “studio” si ferma invece, complessivamente, a 51. "Un sogno spaventosamente improbabile", ha scritto sempre l'astronauta trentina.