Borsa degli attrezzi in orbita: boom di avvistamenti, ecco come individuarla. È sfuggita a due astronaute ed è la più costosa delle Storia

È la borsa più costosa - 100mila dollari - e ora anche più famosa della Storia anche se non è griffata Louis Vuitton e anche se non si chiama Birkin o Kelly. Ok, esistono borsette battute all'asta a prezzi pure tripli, ma intanto non si tratta del prezzo di partenza in boutique, e poi nessuna di queste elegantissime sac à dépêches ha mai orbitato attorno alla Terra a 28.800 chilometri orari. Sì, con un buon binocolo e magari con l'aiuto del sito N2yo.com sarà possibile fino a marzo seguire sullo sfondo stellato i passaggi spaziali della borsa degli attrezzi della stazione spaziale internazionale sfuggita dalle mani guantate delle astronaute della Nasa Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara impegnate in una passeggiata spaziale, un'attività - come si dice - extraveicolare particolarmente importante perché si è trattato di sostituire dei cuscinetti spaziali che regolano i movimenti dei giganteschi pannelli solari (immaginate un campo di rugby) che producono l'energia elettrica indispensabile per l'Iss.