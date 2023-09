Annalisa, ancora un record: è la terza donna con più copie certificate dalla Fimi. E venerdì arriva l’album

Un nuovo record per Annalisa. L’ennesimo, da quando l’ex cantante lanciata da “Amici” di Maria De Filippi nel 2010, con in tasca una laurea in fisica e un passato all’insegna degli studi jazz, si è riscoperta una delle popstar più influenti della musica leggera italiana, grazie a hit come Bellissima e Mon Amour (prima) e Disco Paradise (poi). Grazie al terzo Disco di platino vinto nella giornata di lunedì con Disco Paradise, per l’equivalente di 300 mila copie vendute dal tormentone estivo con Fedez e gli Articolo 31, la cantautrice ligure è diventata ufficialmente la terza donna con più copie certificate di sempre in era Fimi, ovvero da quando, a partire dalla stagione 2009/2010, la Federazione Industria Musicale Italiana in collaborazione con Gfk, che rileva le vendite dei prodotti fisici e delle singole tracce online, ufficializza le certificazioni di vendita di ogni singola registrazione musicale pubblicata e venduta in Italia. Superate Elodie ed Elisa.

Il nuovo album

Con le 300 mila copie certificate per Disco Paradise Annalisa raggiunge la cifra di 2,5 milioni di copie vendute in tutto nel corso della sua carriera da Amici ad oggi. E cresce l’attesa per il nuovo album della cantautrice, E poi siamo finiti nel vortice: il disco arriverà questo venerdì, 29 settembre, anticipato dal singolo Ragazza sola.

Sabato 4 novembre la cantautrice si esibirà dal vivo per la prima volta in carriera al Forum di Assago a Milano: lo show è già sold out, con oltre 11 mila biglietti polverizzati.

La tournée vera e propria partirà il 6 aprile 2024 dal Mandela Forum di Firenze: sarà la prima serie di concerti di Annalisa nei palasport. Il 10 aprile la voce di Mon amour tornerà ad esibirsi al Forum di Assago a Milano, il 12 aprile sarà al PalaFlorio di Bari, il 13 aprile al PalaPartenope di Napoli, il 19 aprile al Gran Teatro Geox di Padova e il 21 aprile al Palazzo dello Sport di Roma.