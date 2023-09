Annalisa, la vita da “sposina”: «Non credevo nel matrimonio e non l'ho mai sognato»

Annalisa e Francesco Muglia si sono sposati solo da un paio di mesi ma la loro storia d'amore è nata molti anni fa. Dal primo messaggio sui social alla proposta di matrimonio, Annalisa ha deciso di far entrare nella sua quotidianità i suoi fan con una nuova intervista in cui rivela come procede la vita da "sposina". La loro relazione è custodita gelosamente dalla cantante che non ha mai rivelato nulla fino a poco tempo prima delle nozze. Andiamo a leggere insieme come è nato il loro amore e come sono arrivati a dirsi il fatidico "sì".

Annalisa e Francesco Muglia, dal primo incontro alla vita tra Milano e Savona

Annalisa ha raccontato in una recente intervista che il primo incontro con il marito risale al 2021. «L’ho conosciuto due anni fa a un evento di Costa Crociere dove lavora. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare. Non è successo niente, non ci siamo nemmeno scambiati i numeri. Lui mi ha scritto poi sui social e da lì non ci siamo più lasciati», ha confidato a Vanity Fair. La vita di Annalisa era ed è tutt'ora piena di impegni lavorativi e i due vivono una vita molto diversa: lei sempre in giro per lavoro, dove ogni giorno è una nuova avventura, mentre lui ha l'agenda piena di impegni fittissimi ogni settimana.