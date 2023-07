Annalisa: «Come è nato l'amore con mio marito? Mi ha scritto sui social». I retroscena su Francesco Muraglia

Dopo essersi sposato «in gran segreto» Annalisa è la protagonista del nuovo numero di Vanity Fair. La popstar ha parlato dei suoi successi più recenti, della necessità di sentirsi libera e della storia con Francesco Muglia, l'attuale nuovo marito. Ma come si sono conosciuti?



Il primo incontro

Il 29 giugno Annalisa e Francesco Muglia sono convolati a nozze. La cantante ha raccontato alcuni dettagli della storia nell’intervista rilasciata a Vanity Fair: «L’ho conosciuto due anni fa a un evento di Costa Crociere dove lavora. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare».

L'artista ha aggiunto: «Non è successo niente, non ci siamo nemmeno scambiati i numeri.

Lui mi ha scritto poi sui social». Annalisa ha poi parlato della sintonia nella relazione con Francesco Muglia: «Io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza».

Sposata ma «libera»

Inoltre, l’artista ha parlato della necessità di sentirsi libera: «Non mi sono mai piaciute le etichette, non mi sono mai frenata, ho sempre vissuto le relazioni in modo istintivo. L’istinto è la cosa fondamentale: ti porta dove sei tu, fine».

Annalisa in passerella ha il sorriso d’oro di chi sa che è nel suo momento di splendore e al tempo stesso mostra la tenera timidezza che da sempre la rappresenta in tutta la sua umiltà e semplicità 🩷 #BarbieMovie pic.twitter.com/HIaQgemTpV — Cesca 🫗 (@FrancescaCarne) July 18, 2023

Il tormentone dell'estate

Disco Paradisè di Fedez, Annalisa e Articolo 31 guadagna una posizione e si porta al comando della classifica EarOne Airplay radio. Perde una posizione e scivola al secondo posto 'Italodiscò dei The Kolors.

La cantante si è soffermata sul successo dei suoi brani più recenti: «Non esiste una regola, ma penso che il successo arrivi quando ti trovi a vibrare nelle stesse frequenze del mondo in quel momento esatto. A volte sei in ritardo, a volte in anticipo, nel caso di Bellissima e Mon amour c’è stata sincronia».

Annalisa ha proseguito: «A un certo punto mi sono chiesta: qual è la mia cifra? Oltre alla passione per la musica internazionale – The Weeknd, Dua Lipa ma anche i Depeche Mode – nel mio cuore ci sono le grandi voci italiane. Su Bellissima, Nada e Rettore. Su Mon amour, Rettore, Carrà, Patty Pravo: un po’ Pazza idea e un po’ Pensiero stupendo. Sempre con il mio team».