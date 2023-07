Annalisa, prima foto (in abito bianco) dopo il matrimonio: «Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore»

Dopo il fatidico "sì", sono arrivate le nozze per Annalisa Scarrone, 37 primavere e tre dischi di platino alle spalle. La cantante ha sposato ad Assisi Francesco Muglia, 43 anni, vicepresidente per il mercato globale di Costa Crociere. Una cerimonia "segreta", quella che si è svolta lo scorso 29 giugno nella basilica di San Francesco, a cui solo una ristretta cerchia tra amici e familiari degli sposini ha potuto assistere.

Oggi, a distanza di due giorni dal matrimonio, Annalisa è tornata a farsi sentire su Instagram. E lo ha fatto col botto, condividendo un paio di foto mozzafiato in mini abito e tacchi bianchi. Non sappiamo se sia proprio quello, il vestito scelto dalla cantante per la cerimonia in chiesa o magari per la festa successiva. Fatto sta che i fan della cantante, compresi alcuni illustri colleghi e personaggi dello show business, hanno sicuramente apprezzato l'outfit "total white".

Le parole di Annalisa

«Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa.

Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore. 29/6/2023», le parole che accompagnano il doppio scatto sexy della cantante savonese.

Il marito

Francesco Muglia, neosposo di Annalisa, è nato il 23 luglio 1980 a Padova. Ha due fratelli e una sorella. Il papà era impiegato di banca mentre la mamma è rimasta a casa a crescere i figli. Dopo la scuola si è iscritto alla facoltà di Lettere dell'Università di Padova e, una volta conseguita la laurea, ha studiato per un periodo all'Università di Stoccolma. In seguito si è specializzato in marketing e comunicazione.

Nel 2009 inizia a lavorare in Danone, dapprima nel team vendite, poi come marketing manager. Nel marzo 2016 passa a Costa Crociere, occupandosi sempre di vendite. Attualmente, sempre per la stessa compagnia di navigazione, ricopre i ruoli di membro del comitato esecutivo e vice presidente per il mercato globale.