Annalisa, chi è Francesco Muglia: il marito manager 43enne. Il matrimonio segreto ad Assisi: oggi la festa vip in Liguria

Che Annalisa non ami i riflettori puntati sulla sua vita privata, lo si era capito da tempo. Forse, essersi innamorata di un uomo che con il mondo dello spettacolo non ha niente a che fare, lo spiega ancora meglio. Francesco Muglia, sposato in gran segreto ad Assisi, arriva da tutt'altro mondo rispetto alla cantante ligure. E probabilmente, è lui il primo a spingere affinché le cose restino tali. Ma chi è il «mon amour» che ha rubato il cuore di Annalisa?

Chi è Francesco Muglia

Francesco Muglia, neosposo della cantante Annalisa, è cresciuto all'ombra del Santo.

Nato il 23 luglio 1980 a Padova, ha due fratelli e una sorella. Il papà era impiegato di banca mentre la mamma è rimasta a casa a crescere i figli. Dopo le scuole dell'obbligo si è iscritto alla facoltà di Lettere del Bo e dopo la laurea ha studiato per un periodo all'Università di Stoccolma. Si è specializzato in marketing e comunicazione e ora è vicepresidente di Costa Crociere per il mercato globale, ruolo a cui è approdato dopo aver lavorato in diverse importanti compagnie.

Il matrimonio segreto

Il 29 giugno ha sposato in gran segreto Annalisa nella Basilica di San Francesco d'Assisi. Un luogo che non è stato scelto a caso: Muglia è molto amico di uno dei frati francescani. E con Annalisa il manager 43enne condivide una grande passione, quella per la musica. Infatti è diplomato al Conservatorio dove si è dedicato allo studio dell'organo.

I due sono riusciti a tenere la cerimonia segreta. Avrebbero chiesto agli invitati di non mettere niente sui social e di non raccontare a nessuno dell'evento. Missione riuscita.

L'evento vip a Tellaro

Oggi, 1 luglio, anche Annalisa e Francesco dovrebbero cedere e farsi vedere finalmente insieme. A Tellaro, in Liguria, è in programma una festa per gli amici vip, che difficilmente resteranno alla larga dai social. Tra i presenti sono attesi Alessandra Amoroso, J-Ax, Fedez con la moglie Chiara Ferragni (che sono già arrivati in Liguria e ieri sono stati avvistati a Portofino) e Rudy Zerbi.