Alba Parietti rivela: «Un mio fidanzato mi tradì con un'amica, l'ho perdonata»

Alba Parietti tradita dal fidanzato e da un'amica. Lo ha raccontato in un'intervista a Oggi. «Io posso perdonare tutto. Per esempio, un'amica che aveva perso la testa per un uomo con cui stavo… Il tradimento c'è stato, se così lo si può chiamare - ha rievocato - Ma mi sarebbe mancata troppo l'amica. Il fatto è che si può perdonare la debolezza di una persona».

La Parietti ha aggiunto di aver perdonato anche il traditore «ma chiaramente non è stato più un mio fidanzato, anzi è stata la conferma che non lo poteva essere». E per quanto riguarda alla sua attuale vita sentimentale aggiunge: «Frequento delle persone, non sono diventata una santa, ma ho capito che è meglio tenere la vita privata riservata. Se parli di una relazione, quando quella relazione finisce devi spiegarne i motivi alla stampa prima ancora di averli chiari tu stessa».

