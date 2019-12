Mughini-Alba Parietti, lite da Caterina Balivo. La showgirl chiama in diretta: «Un comizietto....»

Alba Parietti ha telefonato in diretta a Vieni da me ed ha attaccatto Giampiero Mughini, ospite nel salotto di Caterina Balivo. «Io faccio molta fatica a mantenere la calma». A scatenare l'ira della Parietti sono state alcune dichiarazioni rilasciate dallo scrittore: «Non accetto che Mughini dica che non conosco la storia della Seconda Guerra Mondiale, non è un argomento qualsiasi. È un tema che fa parte delle ragioni della mia vita. Mughini ha fatto la Seconda Guerra Mondiale? Ha partecipato? In che veste? Mio padre partigiano, antifascista, la Resistenza l'ha fatta non solo combattendo a rischio della propria vita. L'ha fatto anche da bambino non indossando la divisa da Balilla e prendendo botte. Mughini dice che la resistenza non sarebbe servita a niente senza gli americani», ha detto Parietti. «Un comizietto da quattro soldi....», ha risposto Mughini.

Giampiero Mughini non aveva avuto certamente parole dolci per la Parietti: «Sa che non ho una grande considerazione di lei come pensatrice moderna. Io mi permetto di dubitare che lo sia, ma le auguro ogni bene. Se metti sulla bilancia le cose, dalla mia ci sono libri e il fatto che ho scritto su giornali, dall’altra parte c’è una bella donna che chiacchiera». Lo scrittore aveva anche spiegato di non voler sollevare una polemica con la showgirl, precisando che non ama le risse televisive, ma aveva anche chiarito da cosa nascono gli attacchi reciproci.



«Un paio di volte si è lamentata pubblicamente del mio comportamento nei suoi confronti». Ma poi ha proseguito: «Io penso che lei abbia strameritato il suo successo. Certe volte avvia dei discorsi e insomma… Io lascerei perdere. Poi le auguro tutto il bene possibile. E lo ha già avuto. Dice che Berlusconi le aveva offerto 9 miliardi: e chi era Woody Allen?». Ma poi parte un altro attacco velato: «Non ci tengo a fare questo duello, perché viaggiamo su due spazi aerei diversi». Evidentemente informata delle parole di Mughini, Alba Parietti s'è messa in contatto con la Balivo per replicare in diretta.

