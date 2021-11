Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:01

IL DELITTO IN CALIFORNIA

Dieci lunghi mesi di silenzio assordante avvolgono l'omicidio di Veronica De Nitto, 34enne di Latina barbaramente uccisa lo scorso 15 gennaio in California. Un dolore straziante per il padre Luigi e tutta la famiglia della giovane donna, che da quel maledetto giorno di gennaio attendono delle risposte e chiedono verità e giustizia. Una vicenda drammatica su cui è intervenuto, ancora una volta, il deputato Raffaele Trano: «Non ci sono femminicidi di serie B. Sull'omicidio De Nitto occorre verità e giustizia e non ci si può rassegnare a veder garantiti tali diritti soltanto ai ricchi. A tal fine ho chiesto al ministro degli esteri Luigi Di Maio di attivarsi, affinché il papà di Veronica possa avere adeguata assistenza legale negli Usa». Veronica De Nitto, che lavorava negli Stati Uniti da anni nel settore della ristorazione, è stata barbaramente uccisa nella sua abitazione. «In base alle indagini svolte dalla polizia statunitense, - continua il deputato di Alternativa - a ucciderla sarebbe stato un ex fidanzato, il 36enne Renato Yedra-Briseno, che sarebbe poi subito fuggito in Messico. Ai familiari della vittima, e in particolare al padre Luigi De Nitto, sinora sono state fornite pochissime informazioni e non è stato neppure tentato un contatto da parte delle autorità statunitensi. Per consentire a Luigi De Nitto un confronto con le stesse autorità Usa e per far sì che possa dare un suo contributo affinché venga fatta giustizia, c'è bisogno di un legale negli Usa. Ho chiesto al ministro Di Maio se vi sono strumenti utili per consentire a un nostro concittadino di poter avere un avvocato a San Francisco e poter così essere parte del procedimento e in caso contrario se è possibile trovare delle soluzioni in tal senso. Il nostro Paese non può abbandonare un nostro concittadino in una situazione del genere. Anche i papà che non hanno particolari risorse economiche non sono papà di serie B».

Il deputato, sabato prossimo dalle ore 14 sarà in piazza della Repubblica a Roma, accanto al papà Luigi De Nitto e al suo avvocato Valerio Masci nella manifestazione nazionale contro la violenza maschile sulle donne e di genere promossa da Non una di meno. «Scenderò in piazza per chiedere giustizia e verità per Veronica e rompere quel muro di silenzio e omertà che circonda la morte di mia figlia, non è possibile che non riusciamo a sapere nulla. Voglio giustizia per la mia Veronica».

S.N.

