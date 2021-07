Lunedì 12 Luglio 2021, 05:01

I DATI

PERUGIA Prosegue la campagna vaccinale, con una leggera flessione delle somministrazioni nel fine settimana: dalle 9.400 dosi di venerdì si è passati alle 6.600 di sabato. Ormai nel 98% dei casi si somministrano richiami. In 16.900 circa hanno ricevuto la monodose Johson. In un giorno e mezzo sono stati eseguiti quasi 5mila richiami o monodosi ai sessantenni e 1.564 ai settantenni. Risultano anche 42 prime dosi a ventenni. Intanto l'azienda Usl 2 ricorda la puntualità negli appuntamenti: «Si rinnova l'invito a rispettare l'orario (mattina o pomeriggio) di appuntamento per la seduta vaccinale, notificato agli assistiti tramite sms da Umbria Digitale. Questa regola di comportamento - viene specificato - è molto importante per evitare assembramenti, code e disagi ai punti vaccinali territoriali dell'azienda sanitaria».

Si muovono anche i nuovi casi: sabato 17 e domenica 6, la metà registrati a Perugia dove si contano 10 contagi settimanali. Gli attualmente positivi risultano 629, tre in meno rispetto alla giornata precedente. L'incidenza regionale è tornata sotto 6 casi ogni 100mila abitanti grazie alla riduzione in provincia di Perugia mentre in quella di Terni l'incidenza in una settimana è passata da 2,2 a 8,5 (casi a Terni e Orvieto e a Narni, 5 in due giorni). Nel frattempo il tasso di positività dei tamponi molecolari è tornato sotto uno dopo l'impennata di sabato. La buona notizia riguarda la situazione dei ricoveri in ospedale: sono 8 i pazienti Covid ricoverati in ospedale, dal bollettino regionale di domenica, due in meno rispetto ai dati registrati sabato, al momento uno soltanto in terapia intensiva.

Federico Fabrizi

