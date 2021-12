Martedì 21 Dicembre 2021, 05:01

Si conclude oggi la trentanovesima edizione dello storico Festival cinematografico al femminile Primo Piano sull'Autore - Festival Pianeta Donna, diretto da Franco Mariotti. Un'edizione accompagnata dal titolo La Donna nel Cinema: dalla seduzione alla presa di coscienza che ha visto in Barbara Bouchet una madrina d'eccezione. Dopo quattro giorni di seguite proiezioni al Cinematografo Sant'Angelo ci si prepara al gran finale con il ricco programma odierno: si inizia alle 16.30 con il corto Ilenia la gatta, poi la crime-comedy Ostaggi diretta e interpretata da Eleonora Ivone, quindi alle 18.30 verrà presentato il videoclip La rotta degli Alisei su musica di Sergio Cammariere. Quindi l'attesa proiezione di Giulia di Ciro De Caro, storia di una ragazza alla ricerca di stabilità ed equilibrio, prima di chiudere con una pellicola che affronta il tema della violenza sulle donne La cintura, opera liberamente tratta dall'omonima pièce teatrale di Alberto Moravia a cura della regista Giuliana Gamba. L'edizione 2021 di Primo Piano sull'Autore, che si è aperta venerdì 10 dicembre, ha visto presentare 29 opere: 7 film, 13 cortometraggi e 7 documentari, tutti in concorso nelle rispettive categorie. Molto applaudito l'evento dedicato alla madrina, con la proiezione di Non si sevizia un paperino di Fulci. Il Festival è un'iniziativa dell'Associazione Culturale AmaRcorD realizzatato con il contributo e patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - MIC.

Mi. Bel.