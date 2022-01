Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

IL BILANCIO

Poco meno di mille incidenti (954 in tutto, 152 più del 2020) e un numero maggiore di multe (63.931 rispetto alle 47.492 dell'anno scorso). Sono alcuni dei numeri che saltano all'occhio dal confronto dei dati dell'attività della polizia locale relativi al 2021, messa a confronto con quelli dell'anno precedente. Il bilancio, come ogni anno, è emerso in occasione delle celebrazioni per la festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Una festa che si è aperta con la messa in cattedrale celebrata dal vescovo vicario monsignor Marco Salvi, proseguita poi con la consegna dei riconoscimenti alla sala dei Notari a scuole e agenti. Quello da poco chiuso per la polizia locale (il corpo conta 128 operatori) guidata dal colonnello Nicoletta Caponi, è stato un anno difficile «nel far conciliare l'attività emergenziale con quelle ordinarie». La situazione pandemica, ancora una volta, ha reso complesso il lavoro della polizia locale che nonostante tutto «ha svolto e continua a svolgere un lavoro di squadra eccellente». Così l'assessore alla Sicurezza Luca Merli, che ha voluto ringraziare gli agenti per l'impegno assieme al sindaco Andrea Romizi. Impegno che il Comune continuerà a mettere per migliorare le condizioni di lavoro della Locale. Alle 18 assunzioni già effettuate, se ne aggiungeranno 20 tra il 2022 e il 2024, ha ricordato Merli che porta avanti l'impegno sull'acquisto di nuovi mezzi (attualmente si contano 38 auto di proprietà, 10 a noleggio e 14 moto), attrezzature e dotazioni, senza dimenticare il progetto del trasferimento della sede del comando, con l'ipotesi di Pian di Massiano.

GLI ALTRI DATI

Tornando ai numeri, il nuovo report della polizia locale racconta la situazione che c'è lungo la rete viaria della città. Fra i dati in crescita rispetto al 2020 (che è stato l'anno segnato dall'arrivo della pandemia), c'è quello delle patenti e carte di circolazione ritirate: 306 rispetto alle precedenti 253. Maggiori anche le rimozioni per auto parcheggiate malamente: 568 contro 454 del 2020, così come si registra di nuovo una crescita di infrazioni legate alla piaga dell'alta velocità (6779 contro le 4316). C'è invece da registrare un calo delle multe per le infrazioni ai semafori: il 2020 il dato era sensibilmente sceso e il trend si è confermato passando da 4.738 a 4.250. Guardando il dettaglio degli incidenti, 954 i totali (con la fascia di età 35-49 indicata come la più coinvolta), ne risultano bel 299 causati dalla velocità. Il report è poi lungo e dall'analisi degli ultimi due anni spuntano anche numeri rimasti pressoché uguali. Come, tanto per fare un esempio, l'esecuzione dei Tso (128, solo 2 in più rispetto al 2020).

Riccardo Gasperini