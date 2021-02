© RIPRODUZIONE RISERVATA

DAL PALAZZOTra il 2021 e il 2023 il Comune prevede più di 150 assunzioni. Ieri dalla giunta è uscito il nuovo piano triennale del fabbisogno di personale e i numeri sono importanti. Complessivamente, si prevedono 59 nuove assunzioni per l'anno in corso, cui vanno sommate quelle già programmate e non ancora effettuate anche a causa dei ritardi provocati dalla situazione sanitaria, poi 61 per il 2022 e 33 per il 2023. A queste, ha spiegato il Comune, si andranno ad aggiungere anche 5 progressioni di carriera in categoria B3 (2 nel 2021 e 3 nel 2022), 14 nella categoria C (7 per ciascun anno) e 9 progressioni in categoria D (4 nel 2021 e 5 nel 2022). IL PUNTO «La carenza di personale, dovuta anche ai numerosi pensionamenti degli ultimi anni e che sono previsti da qui al 2023, richiede una decisa inversione di tendenza», spiega l'assessore al Personale Luca Merli. «Il piano è frutto di una concreta ricognizione dei bisogni dei diversi uffici, anche in funzione delle risorse a disposizione. Si provvederà all'inserimento del personale attraverso i vari strumenti a disposizione dell'ente, quindi non solo con nuovi concorsi, ma anche lo scorrimento delle graduatorie esistenti ancora valide e le assunzioni a tempo determinato e flessibili dove possibile e opportuno». Sulle assunzioni previste Merli rassicura che «ci siamo impegnati per portare a termine il piano previsto, con le relative risorse che ne rendono possibile l'attuazione al fine di far fronte al meglio ai servizi che l'amministrazione deve dare ai cittadini».I PROFILIEsecutori tecnici con mansioni di bidello-cuoco (B1), per cui sono previste 9 assunzioni nel 2021 e 4 nel 2022. È questa una delle voci più corpose del piano, assieme ai 20 collaboratori professionali tecnici (B3) da assegnare al cantiere comunale (2 per il 2021, 12 per il 2022 e 6 per il 2023). Poi 11 istruttori tecnici (C) così ripartiti: 3 nel 2021, 5 nel 2022 e 3 nel 2023. E 4 istruttori direttivi tecnici (D): 2 per il 2021 e altrettanti per il 2022 per le aree Opere pubbliche e Governo del territorio. Previste anche 8 assunzioni di collaboratori professionali informatici (B3) e di 2 istruttori direttivi informatici, oltre a un archivista (D). Particolarmente consistente l'inserimento di nuovi istruttori amministrativo-contabili (C): oltre quelli già assunti nel 2020, si prevedono 10 assunzioni quest'anno, 12 il prossimo e 10 nel 2023, più 11 istruttori direttivi amministrativi (D). Capitolo polizia locale: 10 assunzioni nel 2021, 5 nel 2022 e 5 nel 2023. Figurano anche personale educativo-assistenziale, assistenti sociali (8 nel 2021 e 3 nel 2022), 5 psicologi.Riccardo Gasperini