IL CASO

Due arresti e un fermo e il bilancio di due giorni di controlli e blitz da parte di carabinieri e polizia a Fontivegge.

Il fermo è ai danni di un cittadino nordafricano di trent'anni accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina minorenne che stava attendendo il bus davanti alla stazione con un amico. L'uomo l'ha molestata e dopo essere stato riconosciuto è stato fermato dalla polizia mentre cercava di prendere un autobus nella zona dello stadio.

IL FERMO

Il fermo è stato dispoto dal pm Mara Pucci. Domani ci sarà l'udienza di convalida. Ad aiutare la ragazzina, comprensibilmente impaurita e disorientata, il controllore di un bus che ha chiamato i poliziotti che nel giro di pochi minuti hanno individuato il molestatore. Si tratta dun un clandestino che girava con in tasca coltellino e cacciavite che gli sono stati sequestrati.

GLI ARRESTI

I carabinieri, invece, hanno arrestato due tunisini di 26 e 27 anni che in piazza del Bacio, l' 11 luglio avevano quasi sgozzato con i cocci di una bottiglia un iracheno al qualche avevano tentato di rubare uno zainetto. Faccia a faccio violento e sanguinario per futili motivi hanno ricostruito i carabinieri. A dare una spinta decisiva alle indagini un testimone, amico della vittima che quella sera aveva custodito lo zainetto oggetto del desiderio dei due balordi. Tanto oggetto del desiderio che la stessa sera andarono a casa di chi aveva lo zainetto e lo conquistarono definitivamente.

L'amico del ferito, sceso in piazza del Bacio, ha descritto i due assalitori ai carabinieri (c'erano anche due testimoni dell'aggressione in piazza a colpi di cocci di bottiglia). Anche grazie alle telecamere di sorveglianza della zona oltre che del racconto dei testimoni di aggressione rapina dello zainetto, i due aggressori sono stati individuati. E giovedì mattina i carabinieri della Compagnia di Perugia guidati dal capitano Tamara Nicolai li hanno arrestati su disposizione del Gip. Le accuse nei confronti dei due balordi sono di tentato omicidio in concorso, rapina, furto con strappo e falsa dichiarazione di generalità.

LE MINACCE

Una risposta importante da parte delle forze dell'ordine sia per la violenza sessuale sulla ragazzina che per l'indagine che ha permesso di scoprire gli aggressori a colpi di cocci di bottiglia che hanno ferito gravemente l'iracheno finito nel mirino per un zainetto.

Due operazioni importanti, ma la tensione su Fontivegge resta alta. Venerdì in un supermercato della zona un rom, hanno raccontato i residenti nel tradizionale tam tam social che attiva tutte le sentinelle di Fontivegge, ha tentato di rubare della merce. é stato scoperto da un addetto dell'attività commerciale è allontana. Ieri mattina i due, casualmente si sono trovati faccia a faccia nel bel mezzo del quartiere. «Gli ha fatto il segno del taglio della gola», racconta Giulietto Albioni. Logico che chi è stato minacciato viva con particolare tensione la vicenda. «Pensiamo che la situazione- commenta Albioni che ha il polso della situazione del quartiere-, malgrado gli sforzi delle forze dell'ordine, stai prendendo una piega incontrollabile al tal punto che non si comincerà a usare la mano più pesante di tutti coloro che pensano di poter fare i propri comodi, molto difficilmente Fontivegge potrà tornare i bei tempi andati».

Luca Benedetti

