Sabato 22 Gennaio 2022, 05:01

AMBIENTE

CITTA' DI CASTELLO Avviato in Commissione assetto del territorio il percorso per l'approvazione in consiglio comunale di un Piano per gli impianti di tele-radio comunicazione aggiornato. Dopo l'esame della commissione, l'iter procedurale passerà attraverso la pubblicazione delle tavole cartografiche dei siti disponibili, della bozza del Piano e del regolamento nel portale istituzionale dell'ente, prologo alla fase partecipativa nella quale cittadini e gestori potranno presentare le loro osservazioni. La redazione, eseguita con la consulenza della società Leganet di Roma, ha permesso di censire 25 impianti e di eseguire una misurazione delle emissioni elettromagnetiche che «sono risultate ampiamente sotto i parametrio massimi nei siti sottoposti a monitoraggio, scelti fra quelli più vicini alle abitazioni», informa l'amministrazione. La quale ha anche condotto una ricognizione delle aree sensibili per l'adozione delle azioni finalizzate all'attenuazione dell'esposizione all'inquinamento elettromagnetico e ha selezionato alcuni luoghi di sua proprietà per nuove installazioni in base alle esigenze dei gestori.

Luoghi «lontani da abitazioni, scuole, servizi di assistenza sanitaria in modo da tutelare i cittadini». Una delle tappe più importanti per arrivare alla redazione del piano è stato il tavolo tecnico convocato a metà dicembre. Presenti le società del settore ed i responsabili tecnici della Regione, impegnata nell'aggiornamento della legge per la tutela sanitaria ed ambientale. Alla seduta della commissione hanno partecipato il sindaco Secondi, il vice Bernicchi, l'assessore Braccalenti, i dirigenti comunali Moretti e Peppicelli e Lucia Bonucci, responsabile del Servizio salvaguardia ambientale.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA