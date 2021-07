Giovedì 29 Luglio 2021, 05:01

DECORO

Perugia sul fronte del decoro spinto dall'Art Bonus continua ad essere città dei grandi numeri, con le donazioni arrivate a quota 2 milioni di euro. Una pioggia di fondi che permette a sempre più beni storici di tornare a splendere. Il giro di vite sta arrivando anche per le vetrate della sala dei Notari a palazzo dei Priori. Per quel restauro era stata prevista una spesa necessaria di 50mila euro, raccolta con due donazioni. Una più approfondita analisi prima dell'affidamento dei lavori ha però fatto emergere che «stante lo stato di degrado in continua evoluzione e la vastità delle superfici interessate, è necessario prevedere un importo maggiore per un soddisfacente recupero di tutti i beni». Così il restauro delle undici storiche vetrate della sala si sdoppia. I lavori sono stati divisi in due lotti. Il primo, come spiega una determinazione dirigenziale dell'area Opere pubbliche del Comune (la 1590), con i fondi a disposizione, permetterà di predisporre la scheda tecnica del restauro complessivo e avviare la fase 1, che toccherà due vetrate sul fronte di piazza IV Novembre e di una sul lato di corso Vannucci. Due passaggi che sono stati affidati, con una spesa prevista di quasi 44mila euro, ad una ditta del Perugino specializzata nel restauro di beni culturali. Le vetrate di palazzo dei Priori erano state inserite tra i beni da salvare con l'Art Bonus per scelta dei cittadini con un questionario online promosso dal Comune. Ad annunciare l'ufficialità del restauro, nel luglio 2019, fu il Comune che in una nota faceva anche il punto sulle donazioni complessive. All'epoca il totale ammontava a meno di 800mila euro. Da allora ne ha fatta di strada il progetto Art Bonus che ora si muove anche su altri fronti. Sono stati infatti affidati nei giorni scorsi altri interventi: il restauro dei dipinti murali a tempera raffiguranti I Trionfi, collocati nella sala dei Quattro Elementi di palazzo Conestabile della Staffa (sede della biblioteca Augusta) e il restauro della Pietra della Giustizia, nella sala del consiglio comunale. Ad occuparsi degli interventi, per cui è prevista una spesa di quasi 8mila euro, una ditta perugina specializzata.

QUI FONTIVEGGE

A proposito di impegno dei cittadini per il decoro, si avvicina il giorno dell'inaugurazione (sabato alle 10,30) per il vecchio orologio della Perugina a Fontivegge. È stato collocato sotto la pensilina dell'ascensore che serve il sovrappasso di via Mario Angeloni grazie all'impegno del gruppo Pulchra Perusia. La stessa associazione ha chiesto al Comune di poter collocare anche una targa a ricordo dell'iniziativa e di quel bene storico tanto legato a quella zona di città, che soffre ancora per problemi di sicurezza (tante le criticità emerse anche in questi giorni) ma comincia a ritrovare segnali di rinascita, soprattutto con il grande piano del bando periferie, in fase di realizzazione.

Riccardo Gasperini