Venerdì 27 Agosto 2021, 05:01

VITA DI QUARTIERE

Un «punto di partenza più che di arrivo» per continuare a spingere forte sul rilancio del parco. Quello della Cupa, dove ieri, proprio nella giornata mondiale a loro dedicata, è stata inaugurata l'area cani. La prima del centro. Un progetto voluto dalle associazioni Priori e Rione di Porta Eburnea, che hanno già altre idee per favorire sempre di più la socialità e la vitalità dell'area verde ai piedi dell'acropoli.

Facendo del bene anche alla natura perché proprio alla Cupa, nella parte opposta all'area cani, è stato realizzato anche un apiario. È solo uno dei fronti su cui le associazioni sono impegnate. Già si pensa al futuro, con l'idea di realizzare un chiosco, ma anche di promuovere eventi come notti verdi e organizzare esposizioni di opere realizzate con materiali naturali.

Intanto la Cupa e il centro storico, in particolare i padroni dei cani, fanno festa per l'area cani (dove si accede seguendo delle regole spiegate su un pannello ad uno degli accessi) che risponde agli obiettivi delle associazioni, su tutti quello di «unire persone per rivitalizzare sempre più il parco», come ha tenuto a sottolineare Giancarlo Barboni (Rione di Porta Eburnea) che ha ripercorso le tappe del lavoro svolto per l'area verde ed ha ringraziato per il supporto logistico il Comune (l'ente e le due associazioni hanno firmato un patto di collaborazione per la cura e il rilancio di quello spazio verde), ieri rappresentato dall'assessore ai Lavori pubblici e ambiente Otello Numerini e dal capogruppo della Lega Lorenzo Mattioni. L'idea dell'area cani, come ha ricordato Maria Antonietta Taticchi, arriva da lontano. Dal 2014, quando i cittadini si misero in prima linea per rilanciare quel parco dopo anni di degrado. «All'epoca si usciva da una situazione disastrosa, questo invece è un luogo speciale che merita». Per questo sul piatto ci sono altri progetti e tante idee che presto potrebbero cominciare a prendere forma.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA