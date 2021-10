Domenica 24 Ottobre 2021, 05:03

AMBIENTE

Oggi sarà una giornata di grandi pulizie al parco Chico Mendez, in piazza Umbria Jazz e nelle aree adiacenti. Lo spinto grazie all'iniziativa Le giornate insieme a te per l'ambiente, organizzata da Mc Donald's in collaborazione con il Comune, Gesenu e le associazioni Natura Urbana e La Garden. Un modo per fare del bene all'ambiente e puntare i riflettori sulla lotta al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Appuntamento alle 10 nell'area del fast food per l'iniziativa aperta a tutti e promossa in partnership con Fise Assoambiente ed Utilitalia, «Solo insieme ha detto Flaviano Bazzucchi - possiamo rendere le nostre città un posto migliore e più belle». L'iniziativa di oggi rientra nell'ambito di un più ampio progetto di Mc Donald's finalizzato a favorire la tutela dell'ambiente con l'adozione di azioni sostenibili che determinino il minor impatto possibile. Fra queste anche un asinergia avviata per la cura e valorizzazione di uno dei più grandi parchi cittadini. Di un «esempio virtuoso di collaborazione» ha parlato Daniele Ercolani (Natura Urbana). «Come amministrazione ha poi detto l'assessore all'Ambiente Otello Numerini - saremo presenti perché vogliamo dare un preciso segnale alla cittadinanza che tutti possono e devono collaborare per rendere la città più bella ed accogliente. Perugia è una delle 100 tappe nazionali che saranno coinvolte nel progetto, che ha un unico obiettivo: contribuire alla pulizia di parchi, strade, spiagge».