C'è grande attesa per i nuovi concorsi pubblici anti-Covid. Secondo i calcoli del ministero della Funzione pubblica ci sono 110 mila posti da assegnare. L'obiettivo è di permettere alla Pubblica amministrazione di rigenerarsi dopo anni di blocco del turnover.

Il regolamento

Le nuove regole, ha spiegato il ministro Renato Brunetta, sono frutto del confronto con il Comitato tecnico-scientifico che ha permesso di rivedere e aggiornare il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici. Dureranno al massimo un'ora, bisognerà indossare per tutta la durata dell'esame la mascherina Ffp2, mentre lo svolgimento delle prove avverrà in sedi regionali decentrate allo scopo di minimizzare gli spostamenti sul territorio. Eliminati alcuni vincoli previsti in partenza, a partire da quello dei 30 partecipanti a sessione per le prove in presenza, che rendevano impossibile lo svolgimento dei concorsi per molte amministrazioni. Se è vero però da un lato che il tetto dei 30 partecipanti non è più previsto, dall'altro sono state introdotte regole più stringenti per garantire la sicurezza anti-contagio, come l'obbligo per i candidati anche già vaccinati di produrre all'atto della prova in presenza la certificazione di un test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

Il pacchetto prevede ulteriori misure di semplificazione per sbloccare i concorsi pubblici sospesi e promuove l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali per i concorsi già banditi e per quelli che lo saranno autorizza una sola prova scritta e una eventuale prova orale. Dopodiché, nei bandi post-emergenza, le procedure concorsuali saranno semplificate: una prova scritta e una prova orale nei soli concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, utilizzo di strumenti informatici e digitali per le prove scritte e per le prove orali, una fase di valutazione dei titoli e facoltativamente dell'esperienza professionale per l'ammissione alle successive fasi concorsuali. Per le amministrazioni pubbliche che vogliono realizzare i concorsi secondo le nuove modalità semplificate verrà istituito al Formez un presidio informativo dedicato.