Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:02

L'ORDINANZA

Finisce a carte bollate il mancato finanziamento del progetto pontino di rilancio e promozione delle destinazioni turistiche. Con un fiume di soldi stanziati dalla Regione Lazio per mitigare i danni provocati dall'emergenza Covid, la Provincia di Latina resta a secco e ricorre al Tar.

IL BANDO

L'ente di via Costa, costituitosi capofila di un partenariato pubblico-privato formatosi dopo avviso per manifestazione di interesse, aveva aderito nella primavera del 2021 al bando regionale denominato Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio. Una misura per il rilancio dell'economia affossata dall'emergenza pandemica. Stanziati dalla Regione 4,5 milioni di euro, la Provincia di Latina aveva presentato un progetto da 250mila euro. LazioCrea, la società interamente partecipata dalla Regione Lazio per le attività tecniche-amministrative, l'8 agosto scorso aveva dichiarato ammissibile ma non finanziabile la proposta pontina, all'esito dei lavori della commissione valutatrice che aveva attribuito alla stessa 79 punti su 100. Una doccia fredda per la Provincia di Latina e gli altri 43 soggetti aderenti, tra cui i comuni di Latina, Aprilia, Cisterna, Sabaudia, Fondi, Formia, San Felice Circeo, Ponza e Ventotene, Comunità montane e altre entità private.

LA QUERELLE

«Il 10 settembre scorso ha aggiunto il presidente della provincia Domenico Vulcano LazioCrea ha rettificato le schede di valutazione dei partecipanti, modificando la graduatoria finale. La Provincia ha quindi fatto richiesta di accesso alla documentazione amministrativa relativa all'istruttoria svolta dalla commissione». Come è andata a finire è scritto nell'ordinanza del presidente Vulcano, pubblicata ieri all'albo pretorio dell'ente di via Costa, di incarico agli avvocati Claudia Di Troia e Giulio Tatarelli per impugnare tutti gli atti al Tar. A seguito di istanza di accesso «è stata rilevata l'attribuzione di punteggi, in assenza di qualsivoglia supporto motivazione, estremamente penalizzanti si legge nell'ordinanza pur in presenza di elementi meritevoli di riconoscimento. Nell'atto si cita la richiesta della Provincia di riesame in autotutela che non ha sortito effetto alcuno mentre le determinazioni conclusive del procedimento e di approvazione della graduatoria appaiono viziate sotto tutti i profili di legittimità e gravemente lesive degli interessi di cui la Provincia si è fatta portatrice con la presentazione della proposta progettuale».

ALTRI PROGETTI

E' andata meglio al Comune di Latina che, per lo stesso bando regionale, oltre ad aderire al progetto della Provincia e a quello delle Città di mare proposto dal Comune di San Felice Circeo, entrambi non finanziati, ha ottenuto un contributo di circa 250mila euro per una proposta di ampio respiro coinvolgendo Città di Fondazione e turismo lento.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA