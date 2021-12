Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Sono scesi a 89 i contagi registrati ieri nella provincia di Latina, su un totale di circa mille tamponi, dopo il picco dei 205 di lunedì. Il numero più elevato riguarda ancora il capoluogo, che conta 27 positivi. Segue poi il comune di Aprilia con 11 casi mentre gli altri centri pontini registrano numeri più contenuti: nove i contagi a Formia, sette a Cisterna, sei a Priverno, cinque a Gaeta, quattro a Terracina e a Fondi, tre a Sabaudia, due a Itri, Ponza, San Felice e Sermoneta e infine uno solo a Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, Roccagorga e Sezze. A metà del mese dicembre si conferma già un mese nero per la pandemia, con quasi 2mila casi accertati in appena due settimane.

Il bollettino della Asl non ha segnalato nessun nuovo decesso, fermi dunque a 10 dal 1 dicembre e a 681 dall'inizio della pandemia. Quattro sono stati invece i pazienti ricoverati al Goretti, uno trasferito in altri ospedali della rete del Lazio.

LE VACCINAZIONI

Stabili le vaccinazioni: 4.744 nell'arco delle scorse 24 ore, di cui 205 per prima dose, 504 per seconde e 4.035 per terze dosi. La situazione complessiva è stata di nuovo analizzata in un vertice convocato in prefettura alla presenza dei sindaci e della Asl, che è stata l'occasione per ribadire la necessità di una maggiore attenzione in vista delle festività natalizie. Come già annunciato nei giorni scorsi, la tendenza è quella di estendere l'obbligo della mascherina all'aperto nei comuni più grandi o comunque in aree o quartieri cittadini che presentano maggiori rischi di assembramento per eventi, shopping o mercatini di Natale. Ogni sindaco però deciderà in modo autonomo sulla base dell'incidenza dei contagi se introdurre l'obbligo, se estenderlo all'intero comune o circoscriverlo ad alcune aree urbane.

MASCHERINE ALL'APERTO

Intanto, dopo i primi provvedimenti già emanati da comuni come Sezze, Gaeta e Aprilia, scatta l'ordinanza anche a Latina. Dalla mezzanotte di giovedì 16 dicembre fino al 6 gennaio sarà necessario per i cittadini indossare il dispositivo di protezione, ma solo in alcune vie e zone del centro: nell'area pedonale; Piazza del Popolo ad esclusione del raccordo Corso Matteotti Corso della Repubblica e del raccordo tra via Emanuele Filiberto e via Duca del Mare, l'asse di Corso della Repubblica da Piazza del Popolo all'intersezione con via Andrea Costa. Stesso obbligo anche nella zona pub, tra via Lago Ascianghi, via Neghelli e via Battisti.

«È una misura cautelativa commenta il sindaco Damiano Coletta in previsione della concentrazione di persone che durante le festività natalizie si riverseranno nei luoghi di maggiore aggregazione. Sono certo che la comunità saprà rispettare le regole di sicurezza che la pandemia purtroppo ancora ci impone».

Laura Pesino

