Sabato 11 Settembre 2021, 05:03 - Ultimo aggiornamento: 09:22

Da ieri - 10 settembre - le cabine Enel di piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a Latina sono trasformate in opere d'arte, grazie ai murales d Alessandra Chicarella. «La rigenerazione urbana passa anche attraverso la creatività e continua il progetto di E-Distribuzione in tal senso» - si legge in una nota della società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione. I due murales, realizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Federazione nazionale della stampa (Fnsi), evocano l'intensa vita della giornalista assassinata a Mogadiscio nel 1994 insieme al cameraman. Le due opere sono state inaugurate ieri mattina alla presenza del sindaco Damiano Coletta, del presidente della commissione cultura, Fabio D'Achille, del presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti e di Mariangela Gritta Grainer di Articolo 21 liberi di. Per E-Distribuzione erano presenti il responsabile della zona Latina, Guglielmo Di Filippo, il capo unità operativa, Valerio Di Meo, il capo unità sicurezza, Patrizio Pazzaglia, e il responsabile affari istituzionali per il Lazio di Enel, Pierpaolo Ventura. Il sindaco ha ringraziato chi ha reso possibile il progetto ricordando come «prosegue il percorso di trasformazione di piazza Alpi che ha già cambiato radicalmente volto, diventando un punto di riferimento per il quartiere».

«La sostenibilità passa anche attraverso la riqualificazione urbana e l’Azienda è impegnata da anni in un progetto di street art sulle proprie cabine elettriche – afferma Guglielmo di Filippo, Responsabile Zona Latina di E-Distribuzione. Con le due nuove opere realizzate a Latina abbiamo voluto ricordare, grazie alla disponibilità dell’amministrazione e delle associazioni locali, una grande donna e una professionista che in nome della verità è stata tragicamente assassinata».

