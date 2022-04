Sabato 30 Aprile 2022, 09:00

Si gioca a ritmo serratissimo per questi play-off quinto posto che vedono sei squadre contendersi un posto nella Challenge Cup europea di volley. In campo ogni tre giorni con trasferte, per alcuni team chilometriche, e poco tempo per riprendere fiato e allenarsi dopo match giocati senza esclusione di colpi. Del resto le prime quattro di questo girone all'italiana passeranno alle semifinali e non sono ammessi passi falsi.



La Top Volley stasera (ore 20,30) sarà in quel di Monza contro un sestetto che ha chiuso la stagione regolare un punto e una posizione avanti. In campionato Monza ha vinto con sicurezza il match casalingo con la Top, mentre a Cisterna, nel ritorno, è stato necessario giocare un tiratissimo tie break per la vittoria ai vantaggi dei lombardi In questi play-off i rapporti id forza si sono livellati. I brianzoli allenati da Massimo Eccheli sono a quota 6 come Cisterna, ma un passo indietro per differenza set. Entrambe sono state sconfitte da Piacenza che è solitaria in vetta alla classifica con 9 punti. Milano e Verona sono a 3 e Taranto è ancora a quota zero. Questa è la situazione. Restano da giocare due gare, compresa quella odierna, 6 punti in palio e la matematica non ha ancora dato sentenze. Oggi per alcuni team potrebbe essere la giornata decisiva Forte di due vittorie convincenti, contro Milano e Taranto la Top si presenta a Monza con le migliori intenzioni di difendere la seconda posizione in classifica e assicurarsi il passaggio alle semifinali. La squadra ha mostrato un forte spirito di gruppo e un gioco armonico, poco falloso e ben gestito dall'esperto Baranowicz. Monza arriva invece da una brutta sconfitta subita da Piacenza che ha spadroneggiato in battuta, a muro e in attacco limitando l'azione delle bocche da fuoco brianzole Grozer (appena 12 punti per lui), Davyskiba e Dzavoronok (entrambi su percentuali molto al di sotto dei loro standard). Giocando in casa, oltre al fattore campo avranno avuto anche un giorno in più per recuperare.



«Quella a Monza sarà una sfida decisiva - ha commentato il centrale Aidan Zingel mvp nella gara contro Taranto - La vittoria su Milano e poi quella su Taranto ci ha aiutato moltissimo dal punto di vista del morale. Non eravamo partiti bene con la sconfitta di Piacenza, ma siamo riusciti a recuperare. Da adesso in poi sappiamo che sarà una battaglia tutta in salita. Con le gare così ravvicinate, le trasferte lunghe e poco tempo per allenarci, recuperare e preparare le partite tutto diventa più difficile. Dovremo restare sereni, tranquilli e dare il massimo utilizzando al meglio quel che ci è rimasto nel serbatoio. E' uno sforzo fisico ma anche mentale, è davvero difficile sappiamo che una sola squadra conquisterà la possibilità di giocare la Challenge e dovremo restare attivi fino alla fine».

La gara tra Monza e la Top Volley sarò trasmessa a partire dalle 20,30 di oggi sul canale www.volleyballworld.tv (a pagamento).



