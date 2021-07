Giovedì 15 Luglio 2021, 05:02

Circa mille euro di danni e il furto della macchinetta del caffè acquistata con tanti sacrifici. E' il bilancio del furto messo a segno la scorsa notte nel chiosco del Parco Vasco de Gama, a Latina, e scoperto ieri mattina all'apertura dalla cooperativa Il Quadrifoglio che lo gestisce.

«Non so cosa speravano di trovare in una struttura aperta da pochissimo, più che altro è stato fatto danno. Sono entrati da una finestra che è stata divelta e dai locali del chiosco è stata portata via solo la macchinetta del caffè che abbiamo acquistato con tanti sacrifici, hanno danneggiato casse e attrezzature. Forse sono stati interrotti, o forse hanno capito che non avrebbero potuto rubare niente di prezioso», spiega il presidente della cooperativa Fabrizio Gasparetto.

«E' più che altro il gesto che ci dà fastidio e soprattutto ci rendiamo contro che lavoriamo in un posto di periferia da soli a combattere contro questi criminali. Negli anni il Parco è stato più volte vandalizzato. La nostra lotta sarà quella di mantenerlo attivo e bello nel tempo». Non si può comunque non pensare a un tentativo da far naufragare un progetto appena partito che punta alla riqualificazione del parco e della zona: «Noi non molleremo e non rinunceremo all'idea di creare qualcosa di unico. Questo è un parco bellissimo e così dovrà continuare a essere, le nostre attività proseguono, i danni si ripareranno e la speranza è quella che non succeda più».

E le iniziative continueranno domani con I giochi di una volta per i bambini a partire dalle ore 19,30 e poi a seguire con il concerto dei Rock Retrò, un gruppo di cinque ragazzi del sud pontino, professionisti affermati nelle loro vite private, padri di famiglia e da sempre innamorati della musica, che hanno già registrato il pienone venerdì scorso. sempre nel Parco di via Pantelleria. Il gruppo propone un repertorio di classici della musica italiana degli anni 60 e 70 riproposti con sonorità più Rock/Punk.

