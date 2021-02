© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVANatura e arte: torna oggi Buona domenica sul lido di Latina, offrendo il ritorno alla fruizione del parco Vasco De Gama, proprio alla vigilia del sopralluogo della Regione Lazio per una riconferma del finanziamento. Via Lungomare (nel tratto tra Capoportiere e Rio Martino) sarà oggi chiusa al traffico, diventando una immensa isola ciclopedonale, mentre nella ludoteca del Vasco de Gama, si potranno ammirare le opere di Sergio Ban, artista cui sarà intitolata la struttura, recentemente riqualificata. La domenica, a piedi o in bicicletta, sul lungomare segna il ritorno di un esperimento avviato in un primo tempo subito dopo il lockdown di un anno fa, e ripreso un mese fa dal Comune di Latina. La novità è il coinvolgimento anche del Parco Vasco de Gama. Per il parco è il ritorno alla vita, dopo i devastanti atti di vandalismo subiti, che lo avevano distrutto, e dopo gli anni di abbandono e incuria. La scelta di esporre le opere di Ban è stata presa in accordo con il Comune dalla cooperativa Il Quadrifoglio, che già ha finanziato attraverso l'Art Bonus il restauro del murales di Ban all'ex campo profughi Rossi Longhi che dovrebbe iniziare in primavera. All'incontro ha partecipato il consigliere con mandato alla Promozione dell'Arte Contemporanea, Fabio D'Achille, che insieme all'Associazione Sergio Ban ha organizzato la mostra, tutta dedicata al mondo dei bambini e dei ragazzi. Un tema ricorrente nelle sculture, nei disegni, nei dipinti e nelle incisioni dell'artista. «L'appuntamento con la marina di Latina diventa sempre più ricco sottolinea Elettra Ortu La Barbera, segretaria di Latina bene comune l'intensificazione delle attività all'aria aperta, il godere di più delle bellezze naturali che ci circondano rappresentano un nuovo modo di vivere per tutti: il covid ha modificato radicalmente le nostre abitudini e il nostro lungomare ci offre tutte queste possibilità. La Marina è ora ancora più bella, con il parco Vasco De Gama ristrutturato che ospiterà nella ludoteca la mostra di Sergio Ban». Il Vasco De Gama torna quindi alla vita, dopo gli atti vandalici che avevano portato anche alla revoca, da parte della Regione Lazio, del finanziamento di oltre 600mila euro per la sua realizzazione, erogato dieci anni fa. Ora che il parco è stato ristrutturato, il Comune spera nella conferma del finanziamento. Il sopralluogo della Regione avverrà proprio nella prossima settimana, e non a caso il Comune ci terrà a far vedere il parco vivo e vitale.Andrea Apruzzese