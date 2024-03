Pronto intervento (entro 45 minuti dalla chiamata) per evitare (o comunque rendere meno probabili) danni e gravi rischi dovuti alle piene dei fiumi e agli altri problemi geologici del territorio cittadino - voragini, frane, allagamenti - che mettono in ginocchio la Capitale: soprattutto in occasione delle sempre più frequenti ondate di maltempo "eccezionali" (ma ormai abituali), che creano danni e mettono anche a rischio l'incolumità dei cittadini. A partire dalla rimozione dei rifiuti, che possono ostruire le vie di fuga dell'acqua, o dalla pulizia di fossi, dove possono crearsi allagamenti, e dalle altre azioni che devono essere messe in campo, in collaborazione con la protezione civile, per mettere in sicurezza il territorio romano. Con questi obiettivi il Campidoglio ha lanciato un bando, attualmente in fase di assegnazione, per affidare a un unico operatore privato il servizio di «pronto intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico connesso alle criticità idrauliche, geomorfologiche e di dissesto del territorio di Roma Capitale», per un importo di quasi un milione di euro. «Parliamo di gestione delle emergenze, questo significa che abbiamo un appalto dedicato per il pronto intervento e saremo in grado di lavorare ogni volta che se ne ravviserà l'esigenza - spiega Ornella Segnalini, assessore capitolino ai lavori pubblici - È un servizio continuativo che permetterà una migliore e maggiore sicurezza del territorio. A fianco al pronto intervento abbiamo avviato un programma di manutenzione del territorio a 360 gradi».