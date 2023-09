Lunedì 11 Settembre 2023, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 10:57

Altro successo per il Latina Calcio, che contro il Potenza vince la sua prima partita in casa della stagione grazie alle reti di Del Sole e Fabrizi . I nerazzurri confermano quanto di buono fatto vedere nel match contro l'Avellino e portano a casa altri 3 punti, utili a salire a quota 6 in testa al girone C di Serie C.

Mister Di Donato conferma lo stesso undici titolare visto al Partenio-Lombardi, quello che tanto bene aveva fatto contro i campani. Dopo i primi istanti passati a studiarsi, al 9' minuto ecco la prima occasione per gli ospiti, con Cardinali bravo a smanacciare sopra la traversa. Due minuti dopo la prima chance da gol per i padroni di casa: Mastroianni imbuca in verticale per Fella che, a tu per tu con il portiere avversario, si fa ipnotizzare da Gasparini. Il Potenza cerca di crearsi spazi in mezzo al campo, ma il Latina è bravo a rispondere e a non concedere corridoi agli avversari. La manovra dei pontini è solida, con il solito Riccardi a fare da metronomo. Qualche istante dopo è Rocchi a togliere le castagne dal fuoco dopo una brutta palla persa a centrocampo, stoppando un pericoloso contropiede dei potentini. Al 24° primo cartellino giallo del match, con l'arbitro che punisce Verrengia per un duro colpo su Fella.

Il Latina si fa nuovamente vedere nell'area avversaria, prima con un colpo di testa di Rocchi, e poi con Fella, che dopo un bell'uno-due con Del Sole si trova davanti la porta di Gasparini, mettendola però di poco al lato. Poco dopo Cardinali di nuovo protagonista , con un'altra smanacciata a cui segue il contropiede dei pontini, bravi a portare al tiro Riccardi, che a giro la mette fuori. È qui che arriva la giocata che sblocca il match: è il 33° e Rocchi anticipa l'attaccante avversario, altro contropiede dei nerazzurri con la palla che arriva a Del Sole, il quale fa partire un bolide che si insacca alla sinistra del portiere. Tuttavia, dura solo dieci minuti il vantaggio del Latina, che dopo un primo errore di Ercolano dove è bravo Cardinali a smanacciare subisce la rete dell'1 a 1 da Di Grazia , servito di fronte la porta da Sbraga al 43°.

LA RIPRESA

Fabrizi, in campo al posto di Mastroianni

Si riparte: dopo due minuti primo giallo per i padroni di casa, con Cortinovis che entra duro su Hadziosmanovic. Ne scaturisce una punizione pericolosa di Di Grazia, con Cardinali sicuro che la mette sopra la traversa. Qualche istante e il Latina ha una super occasione, con il portiere avversario che si avventura fuori dall'area, Riccardi che tira in porta a colpo sicuro e il difensore lucano che salva a due passi dalla linea: a quel punto, la palla si alza ma Fella non riesce a ribattere in porta. Inizia la girandola dei cambi ed escono Del Sole e Cortinovis, sostituiti da Paganini e Di Rienzo. Il secondo tempo regala meno emozioni, e oltre un tiro al volo di Fella finito sopra la traversa non si registrano altre grandi occasioni. Ma la svolta è dietro l'angolo: all'83° il nuovo entrato, riceve uno splendido cross da Paganini, con il numero 29 bravissimo ad anticipare il portiere e ad insaccare di testa. Boato del Francioni: è il gol che vale il match. Arriva il 90°, scattano cinque minuti di recupero ma il Latina difende bene, e sull'unica chance dei lucani con Sbraga Cardinali è bravo a metterla fuori. Finisce 2-1 per i pontini, un risultato che conferma i progressi della squadra di Di Donato in questo avvio di stagione, iniziato con 6 punti guadagnati contro una big come l'Avellino e un avversario ostico come il Potenza.