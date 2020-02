Salvini a Napoli, contestatori urlano «vergogna» a chi esce dal comizio

Tensione all'esterno del teatro Augusteo di Napoli dove il leader della Lega, Matteo Salvini, ha tenuto un comizio in vista delle elezioni regionali. Un folto gruppo di contestatori ha atteso la fine dell'intervento urlando «vergogna» e «andate via da Napoli leghisti» al pubblico che usciva dal teatro. La tensione è rapidamente salita e davanti all'uscita del teatro si sono schierati i carabinieri in tenuta antisommossa per creare un corridoio protetto per i napoletani che avevano assistito al comizio di Salvini.

Salvini: preferisco Topolino a Conte. «Prima si va a votare e meglio è. Se dialogo con Italia viva per andare a votare? Io dialogo anche con Conte perchè in questi mesi non si è fatto nulla, litigano su tutto, è frustrante. È difficile anche fare opposizione». Così Matteo Salvini. E a chi gli chiede se sia favorevole ad un Conte ter, risponde: «A me va bene anche Topolino se mi porta al voto. Se preferisco Conte o Topolino? Topolino». «Chi vuole cancellare i decreti sicurezza è un nemico dell'Italia e degli italiani. Stando a Napoli, nei decreti sicurezza ci sono i soldi per i vigili urbani, per le telecamere, per arrestare i camorristi. Chi parla di modificare o cancellare i decreti sicurezza non li ha neanche letti». Così Matteo Salvini a margine di un incontro al teatro Augusteo di Napoli.

