5 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







I LAVORI

Hanno preso il via ieri le operazioni di ripascimento anche sul fronte della costa di Latina in corrispondenza dello stabilimento della Polizia di Stato. La draga che si occupa del pescaggio della rena si è posizionata al largo, ed è stato steso il lungo tubo che pompa la sabbia verso il litorale, dove una ruspa la stende lungo la spiaggia. Un'operazione che segue quella ormai conclusa davanti all'hotel Fogliano. La movimentazione totale di questo ripascimento morbido, operato dal Comune di Latina per un costo superiore ai 100mila euro, è di circa 18mila metri cubi di sabbia: 4mila davanti al Fogliano e 14mila ora di fronte allo stabilimento della Polizia di Stato. Le operazioni andranno avanti per una decina di giorni, per concludersi quindi a metà maggio, meteo permettendo. Contemporaneamente, l'amministrazione di piazza del Popolo ha rilasciato la scorsa settimana le autorizzazioni a cinque stabilimenti balneari che hanno richiesto la possibilità di effettuare singoli ripascimenti privati di piccola entità per mettere in sicurezza la linea di litorale e le prime file di ombrelloni. Si tratta del Lido Tulum, dell'Hotel Tirreno (questi due già pronti a partire nel 2020), dell'Hotel Miramare e dei lidi del Sandalo e del Tortuga. Ciascuno di loro effettuerà un ripascimento di entità inferiore ai 5mila metri cubi, con operazioni che non dovrebbero durare più di una settimana davanti a ogni lido. I prossimi obiettivi sono poi le operazioni da 1,1 milioni di euro in sinergia con il Comune di Sabaudia per spargere sui litorali a nord e a sud la sabbia che sarà dragata dal porto canale di Rio martino, e il ripascimento da 5 milioni di euro per il solo Comune capoluogo per riportare 8 chilometri di costa alle condizioni degli anni '90. Ma non c'è soltanto il ripascimento. Alla fine della scorsa settimana il Comune ha rilasciato i cantieri alla ditta incaricata di concludere il lavoro di ristrutturazione delle passerelle a mare. «Ce ne sono da rifare da capo ancora sei a sinistra, le ultime che restano, dopo le ristrutturazioni dello scorso anno», spiega l'assessore all'Ambiente Dario Bellini. «Quelle che sono state ristrutturate lo scorso anno sono state già controllate e verificate e hanno retto bene all'inverno, non ci sarà bisogno di intervenire. Ora contiamo di ripetere quella qualità di lavori e di materiali impiegati: il bando di gara è stato strutturato in questo senso».

An.Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA