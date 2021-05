5 Maggio 2021

di Andrea Apruzzese

(Lettura 3 minuti)







Stagione balneare 2021 al via l'8 maggio anche a Latina, ma per vedere gli stabilimenti balneari operativi occorrerà qualche giorno in più. E in spiaggia non ci saranno più gli steward. Tra conferme di Bandiere Blu da un lato e di distanziamenti, sanificazioni e misurazioni delle temperature dall'altro, ora anche il capoluogo pontino ha la sua ordinanza balneare 2021. Si tratta, nello specifico, di una «Ordinanza emergenziale sindacale», redatta quindi nuovamente dal sindaco, Damiano Coletta, e non dal dirigente all'Ambiente, alla luce della pandemia.

L'ORDINANZA

Delle 10 pagine di ordinanza, infatti, una intera è dedicata alle norme anticontagio: distanziamenti, sanificazioni, misurazione della temperatura di clienti e operatori di stabilimenti. Il sindaco stesso l'ha annunciata con un post su Facebook: «Ho firmato l'ordinanza con la quale abbiamo fissato tutte le regole necessarie per godere del nostro bellissimo mare in totale sicurezza. Sono certo che ogni frequentatore del litorale di Latina saprà comportarsi responsabilmente, penso che oramai sia superfluo anche sottolineare che non possiamo creare assembramenti sull'arenile e che dobbiamo rispettare le distanze, fatta ovviamente eccezione per le persone che non sono soggette al distanziamento interpersonale, come ad esempio i componenti dello stesso nucleo familiare. Allo stesso tempo sono sicuro che tutti gli operatori balneari rispetteranno e faranno rispettare le dovute prescrizioni anti-Covid».

LE NOVITA'

Ma cosa troveranno turisti e cittadini? Intanto, la sicurezza: come saranno impiegati i 260mila euro ricevuti dalla Regione Lazio? «Non ci saranno più gli steward - anticipa l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini - un po' perché quell'esperienza non ha avuto l'effetto sperato, un po' perché ormai la popolazione ha capito i comportamenti da tenere: struttureremo altri servizi, che stiamo valutando». Poi, la raccolta rifiuti: «Da un mese è stata attivata la raccolta differenziata dell'umido, anche sul lungomare, poi ci saranno sempre le isole ecologiche con le tre frazioni divise nei mastelli», spiega Bellini.

I SERVIZI

Difficile sarà vedere nuovi servizi da parte degli stabilimenti balneari, stretti sempre tra i distanziamenti degli ombrelloni e l'erosione della spiaggia. Il distanziamento impone 2,50 metri quadri a persona, con quattro persone massimo sotto ogni ombrellone; ogni ombrellone avrà 13,50 metri quadri, e deve essere lasciato 1 metro e mezzo di striscia di passaggio. I prezzi rimarranno in linea con quelli dello scorso anno, sia per gli abbonamenti (una media di 900 euro lo stagionale per una prima fila) sia i giornalieri (15-20 euro ombrellone e due lettini). «Il ripascimento va a tamponare quel gap che ogni anno il mare ci toglie, ma siamo comunque sotto erosione e non ci è stata data la possibilità di ampliare gli stabilimenti in base alle concessioni che paghiamo, come facciamo a dare servizi in più?», esordisce Massimo Perin (Assobalneari Lazio). Relativamente al numero degli ombrelloni, questo «sarà in linea con il 2020».

CHI DEVE ASPETTARE

Il Lido di Nausicaa è uno di quelli ogni anno più colpiti dalle mareggiate: accanto, davanti allo stabilimento della Polizia di Stato, sta avvenendo una parte di ripascimento. Il titolare, Andrea Calvani, spiega che «saremo pronti con la pedana per il 15 maggio e per l'apertura per il 1 giugno. Le prenotazioni stanno andando bene, le persone sono fiduciose e abbiamo diverse nuove richieste».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA