L'idea è quella di continuare quello iniziato lo scorso anno, un Campus estivo all'interno della scuola Affinchè questa non sia vista come un luogo chiuso, ma aperto alla cittadinanza, sempre. Sono le parole di Lorenzo Iannelli, vicepreside dell'istituto comprensivo Prampolini di Latina, che come lo scorso anno, aprirà le sue porte agli studenti anche in estate. Le premesse ci sono tutte anche sulla scorta della fortunata esperienza dello scorso anno, rivolta soprattutto ai bambini dell'infanzia, in cui abbiamo dato l'opportunità agli studenti di fare un campo scuola che ha avuto gran successo. Quest'anno il Ministero dell'Istruzione ha dato un finanziamento Abbastanza congruo spiega Iannelli - per attività laboratoriali didattiche ma anche ludico ricreative, che ci permetteranno di vivere una parte dell'estate in maniera attiva. La scuola che immaginiamo è un luogo aperto con iniziative innovative e l'idea del Miur è stato un assist che abbiamo colto ben volentieri per questo abbiamo aderito al piano estate con molto entusiasmo e con proposte interessanti. L'anno scorso il progetto si chiamava Tana libera tutti e ha permesso agli studenti di fare un campus scuola di due settimane con l'associazione English 2 go: Lo spirito è lo stesso, coinvolgere i ragazzi in attività collaterali rispetto a quelle didattiche tradizionali, ma non meno importanti. Ci saranno laboratori d'arte, attività motorie anche in piscina e in questo senso l'amministrazione ci è resa disponibile a darci un contributo economico che noi abbiamo chiesto venga tramutato in servizi per scuolabus e pullman per fare escursioni. I ragazzi ad esempio andranno in un'azienda agricola, da un apicoltore e in un caseificio. Una scuola all'aperto e quasi itinerante. Ma è previsto anche un progetto di musica. Tutti moduli ben strutturati per permettere ai ragazzi, anziché annoiarsi a casa, di vivere la scuola in maniera attiva e da protagonisti. Il piano è ovviamente rivolto agli alunni dell'istituto Prampolini che ha attivato il Pon per gli studenti della primaria e secondaria con i corsi di recupero a giugno per poi a luglio bissare l'esperienza dello scorso anno. «Ci tengo a ringraziare i docenti - conclude Iannelli - perché si sono resi disponibili, pensando a una scuola allegra, attiva ed educativa sotto tutti i punti di vista».

