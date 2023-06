Sabato 24 Giugno 2023, 11:25

Una brutta disavventura quella capitata a un ragazzo di Sezze di 28 anni, aggredito in strada mentre tornava a casa dal lavoro. Il tutto è accaduto nelle vie del centro e alla luce del sole, visto che l'episodio risale alle 19,30 di mercoledì scorso. Come ogni giorno stava tornando a casa a piedi dopo essere sceso dal bus del servizio di trasporto urbano a Ferro di Cavallo. Nel tragitto è passato davanti a un bar all'interno del quale era seduto il suo aggressore, che lo ha visto da lontano e ha iniziato a seguirlo. La vittima ha raccontato poi di conoscere, anche se solo di vista ma senza ricordare il nome, la persona che lo ha derubato, perché aveva frequentato, ai tempi delle scuole superiori, lo stesso istituto; ha ricordato, però, che non si tratta di una persona di Sezze, ma residente in un comune limitrofo.

Di fatto questa persona lo ha importunato con una scusa accompagnandolo per un pezzo di strada. Quindi ha chiesto dei soldi che, ovviamente, gli sono stati rifiutati. Il ragazzo ha provato ad accelerare il passo per sfuggire al suo molestatore, ma lui non ha desistito.Arrivati vicino all'abitazione del ragazzo di 28 anni, il malintenzionato ha stretto i tempi e cambiato strategia, passando dalle parole ai fatti. Ha quindi aggredito la vittima per strappargli di mano il marsupio, quando il 28enne ha reagito lo ha morso facendogli lasciare la presa e riuscendo a impossessarsi del portafogli. L'uomo ha urlato per il dolore richiamando l'attenzione del padre, sceso precipitosamente in strada. A quel punto il rapinatore ha capito che era il caso di scappare. Il padre ha inseguito il rapinatore ma non è riuscito a raggiungerlo, il ragazzo, sui 25-26 anni, è riuscito a far perdere le proprie tracce. La vittima ha chiamato il 112, in pochi minuti nella zona della cattedrale sono arrivate due pattuglie dei carabinieri che si sono messe alla ricerca del fuggiasco ma senza fortuna. L'aggressore ha preso il contante, 15 euro, dal portafogli e poi lo ha buttato, è stato trovato infatti poco distante. Il 28enne ha ricostruito il tragitto con esattezza, la speranza è che qualche telecamera abbia ripreso la scena permettendo di identificare l'autore dell'aggressione.