26 Maggio 2021

di Andrea Apruzzese

Tutto il Lungomare zona 30 a partire dal 15 giugno, quando entreranno in vigore anche i parcheggi a pagamento, e tre nuove linee del trasporto pubblico locale per raggiungere la Marina da tre zone: borghi nord, borghi sud e Latina Scalo. Sono le novità per la stagione estiva 2021 del tpl di Latina, illustrate ieri in commissione dall'assessore ai Trasporti Dario Bellini.

In avvio di seduta Bellini e i consiglieri hanno ringraziato per la sua opera il direttore operativo di Csc Mobilità, Claudio Miele, scomparso a soli 47 anni per Covid alcune settimane fa.

LE NOVITA'

Per l'estate, ci sono tre nuove linee specificamente dedicate. Si tratta della Borghi Nord-Mare, della Borghi Sud-Mare e della Latina Scalo-Mare. La prima toccherà Piave, Chiesuola, Carso, Podgora, Montello, Bainsizza e Santa Maria, arrivando al mare; la seconda toccherà Faiti, San Michele e Grappa; la terza partirà dalla stazione Fs di Latina Scalo.

Si tratta di navette express, che non passeranno per la stazione delle autolinee, e che svolgeranno una circolare andata e ritorno; effettueranno due corse la mattina e una il pomeriggio (da Latina Scalo, ad esempio, potrebbero essere alle 9.20, alle 12 e alle 19, ma l'orario è ancora da definire).

Andranno ad aggiungersi alle normali linee mare, che prenderanno il via come sempre al termine dell'anno scolastico: Mare 1, Mare 2, Mare 3, Mare 4. Oltre alle altre due linee che vanno verso la Marina, ovvero la F e la Sabotino. Confermate anche le corse serali del venerdì e sabato. Soppressa invece la corsa diretta per il lago di Fogliano.

«Con questa rimodulazione, che rientra sempre nel contratto di servizio - ha precisato Bellini - la frequenza per il mare va da una corsa ogni 23 minuti a una ogni 15 minuti, ampliando l'offerta». Un'offerta resa possibile anche dal ritorno in servizio dei mezzi da 8 metri, vietati lo scorso anno per il covid.

I BIGLIETTI

Bellini ha ricordato poi «lo sforzo di Csc» per facilitare l'acquisto dei biglietti: tramite sms, tramite app, tramite Lottomatica dal tabaccaio, tramite il sito web del gestore.

I MONOPATTINI

A queste del tpl, si aggiunge anche la novità di Helbiz che metterà in campo 150 ulteriori monopattini per servire il lungomare, ampliando il raggio di percorso su tutta la costa. Dal 15 giugno, infine, partirà un'ordinanza che sta per essere emessa per limitare la velocità massima a 30 chilometri orari sul lungomare, che diventerà una zona 30.

