Anima Reatina, dove la natura è un sentimento e il paesaggio uno stato d’animo

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con CIVITA MOSTRE

Terra di tradizione, cultura e bellezza, il territorio reatino custodisce tesori unici e da (ri)scoprire, lasciando che il tempo rallenti per permettere ai suoi visitatori di ritrovare un’atavica dimensione antropologica, ma al contempo dal respiro secolare, intriso di storia, paesaggi e infinite possibilità, capaci di soddisfare ogni esigenza e restituire una ricchezza pareggiabile a ogni sguardo, a ogni passo, a ogni assaggio.



Un progetto necessario

Grazie ad “Anima Reatina”, l’unicità del territorio reatino si schiude in un bouquet di attrattive, esperienze ed emozioni. Il progetto di promozione turistica territoriale è nato, infatti, con l’obiettivo di far conoscere questo incantevole angolo del Lazio.

Tutto ha inizio con la costituzione di Restart Turismo Rieti, la più grande associazione tra enti territoriali e imprenditoria privata a supporto dello sviluppo turistico del territorio. Un’associazione in grado di riunire quaranta comuni della provincia di Rieti e più di duecento imprenditori e associazioni private e che, nel 2022, si è vista premiare con il massimo finanziamento.

La bellezza del territorio

“Anima Reatina” si pone, dunque, come occasione per scoprire un mondo autentico e incontaminato, fatto di gente e natura, di gusto e di arte, di storia, sport, colori e paesaggi. Una visita e lo sguardo è rapito dalla varietà dei paesaggi, dai colori delle distese di colline che tratteggiano l’orizzonte, i grandi boschi di castagneti del Cicolano, le valli, gli uliveti della Sabina e le pianure fertili della Valle Santa reatina, i laghi del Turano e del Salto. Natura a cui si immerge l’opera dell’uomo, capace nei secoli a regalare tutta la bellezza di santuari francescani, castelli, musei e istituzioni, come il celebre Teatro Vespasiano di Rieti, manifestazione di un patrimonio di inestimabile ricchezza.

Ma l’umanità di questi luoghi risplende anche nei piccoli borghi che, lontani dal turismo di massa, si stagliano sul territorio come perle incastonate nella natura, quasi sospesi, come fossero usciti da una fiaba: oasi di pace, storia e cultura, dove il tempo sembra essersi fermato per dimenticarsi dei ritmi odierni e ritrovare un ritmo lento e gradevole, scandito dalla natura e dalla ciclicità delle stagioni.

Sport e Cammini

Così, i numerosi Cammini fanno della reatina la zona del centro Italia con la più alta concentrazione di itinerari: da quello francescano, con i quattro Santuari (Poggio Bustone, La Foresta, Fonte Colombo e Greccio di cui nel 2023 ricorrono gli 800 anni dal primo Presepe Vivente di San Francesco), al Cammino di San Benedetto, fino a quello dei Briganti e al sentiero europeo E1, per proseguire sul Cammino di San Pietro Eremita e quello delle Terre Mutate.

Ma il reatino è anche un territorio unico e imperdibile per gli sportivi, tra laghi, fiumi, montagne e valli in cui praticare sport acquatici, trekking e sport più estremi, ma anche sci negli impianti delle vette innevate del Terminillo. E ancora parapendio, canyoning e rafting, pesca sportiva e innumerevoli altre attività all’aria aperta.



Gusto, tradizione e appuntamenti

A impreziosire ogni visita si aggiunge, poi, una tradizione culinaria e gastronomica ricca di prodotti tipici e di rinomati vini. Una ricchezza che, grazie al progetto Anima Reatina, rivive in menù capaci di accontentare ogni appassionato, senza perdere di vista i valori autentici di genuinità, naturalità e attenzione alla qualità. Tra le primizie, come non citare la castagna rossa del Cicolano, il marrone antrodocano, o anche la pregiata patata di Leonessa, l’olio extra vergine d’oliva a marchio DOP.

Ogni città, borgo o paese ha una propria sagra, che celebra il patrimonio culturale, paesaggistico, artigiano e gastronomico mantenendo viva con una ospitalità unica la tradizione nella modernità, tra feste e manifestazioni (spesso frutto dell’impegno volontario degli abitanti) che segnano le stagioni della natura e dell’uomo. Tra le più apprezzate, la Sagra della Castagna ad Ascrea e a Pescorocchiano (entrambe a novembre), la Sagra dei Frascarelli a Rocca Sinibalda (sempre a novembre), mentre a ottobre quella degli Strigliozzi a Castel di Tora e della patata a Leonessa.

Per maggiori informazioni sulle attività, le proposte e le possibilità messe a disposizione da “Anima Reatina” è possibile visitare il sito Internet www.animareatina.it