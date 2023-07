Lunedì 3 Luglio 2023, 12:22

Borgo Sabotino e dintorni sempre più nel mirino dei ladri. Sabato sera si è registrato l'ennesimo tentativo di furto ai danni di un'abitazione, l'ultimo di una pericolosa escalation che ha messo in allarme i residenti della zona che adesso, spaventati, stanno anche vagliando l'ipotesi di assumere a proprie spese la vigilanza privata o, addirittura, controllare l'intera area con delle ronde notturne.

Poco dopo le 21 di sabato sera quattro malviventi, tutti a volto coperto, sono entrati in azione in una villetta in Strada del Pantanello, una traversa di Strada Sabotino, a metà tra il lungomare e Borgo Piave. Una strada cieca, senza uscita, ma ben illuminata e dove i ladri si sono diretti a colpo sicuro verso una casa: una volta entrati in giardino, come si vede dalle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l'intera scena, uno dei quattro malviventi è rimasto in disparte per fare da vedetta mentre gli altri tre, invece, tutti armati di piede di porco, hanno provato a forzare una porta esterna per intrufolarsi all'interno dell'abitazione.

Tutti con passamontagna indosso e con una torcia frontale in testa per illuminare, i loro sforzi sono tuttavia risultati vani e, nonostante i diversi tentativi, i ladri sono stati costretti a desistere ed allontanarsi a mani vuote, non riuscendo a forzare in alcun modo la porta. Quello di due notti fa è però solo l'ultimo di un'allarmante escalation che ha messo sull'attenti i residenti della zona, sempre più preoccupati per le continue visite notturne dei ladri, quasi sempre dopo cena, tra le 21 e le 22, ma a volte anche a tarda notte. Sempre sabato sera, infatti, un episodio simile si è verificato in un'altra casa non lontana da quella in Strada del Pantanello, dove una famiglia è stata svegliata nel sonno dal trambusto dei ladri che immediatamente sono fuggiti via.

E mentre sui social network e sui gruppi Facebook si moltiplicano le segnalazioni e i messaggi di allarme, alcuni cittadini stanno addirittura ipotizzando di assumere la vigilanza privata a proprie spese o, in alternativa, di mettere in campo delle vere e proprie ronde notturne. «Qui le forze dell'ordine non passano quasi mai per il controllo del territorio, né di giorno, né tantomeno di notte» lamentavano i residenti di Strada del Pantanello il giorno dopo il tentato furto: «Questa è una strada chiusa, senza uscita, ma ben illuminata: andrebbe solo controllata maggiormente». Episodi del genere si sono registrati negli ultimi giorni anche in Strada Litoranea, in altri borghi come Bainsizza e Santa Maria, ma soprattutto nell'area di Sabotino, quella che risulta più colpita e dove in tanti chiedono che venga incrementato e rafforzato sia il comando stazione dei carabinieri, sia la sede distaccata della Polizia Locale, così da rendere più celeri gli interventi delle forze dell'ordine in caso di emergenza.