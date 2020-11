Latina, noleggio pubblico monopattini elettrici: 24mila corse nel primo mese

Quasi 24mila corse nei primi 30 giorni di servizio, con 43.645,63 chilometri percorsi e 5.073 ore passate sui monopattini elettrici del neonato servizio di noleggio pubblico, avviato dal Comune di Latina in collaborazione con Helbiz. I dati sono presi dalla stessa ditta, attraverso i sistemi gps montati su ogni monopattino (foto sotto), e comunicati dal Comune, il cui assessore all'Ambiente, Dario Bellini osserva come «sono più che lusinghieri per una comunità come la nostra che conserva un tasso di diffusione di auto per cittadino tra i più alti del Paese. I 77.292,37 kg di co2 risparmiati con un solo mese restituiscono tutto il senso del nostro insistere sulla mobilità sostenibile. La cittadinanza ha dimostrato di essere pronta a utilizzare metodi alternativi di spostamento che oggi, anche grazie all’attivazione di questo innovativo servizio, gli vengono offerti. All’offerta dei monopattini elettrici si sta per aggiungere quella delle biciclette a pedalata assistita che nei prossimi giorni verranno distribuite sul territorio, oltre all’allargamento dell’area operativa ad altri quartieri della città. Lavoriamo con il gestore e continueremo a farlo sul tema della sicurezza. Il rispetto delle zone pedonali con il limite imposto dei 6km/h va in questa direzione perché i mezzi in questione non sono giocattoli e debbono essere utilizzati con coscienza e prudenza».

«Siamo molto soddisfatti di come la città di Latina ha risposto alla sfida della micromobilità elettrica – commenta Matteo Tanzilli di Helbiz - vedere come il nostro servizio di monopattini in sharing sia stato subito apprezzato dai cittadini e dalle istituzioni è il migliore punto di partenza per rendere Latina più sostenibile e più moderna dal punto di vista della mobilità».

