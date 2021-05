26 Maggio 2021

Il rappresentante delle professioni presso la locale Camera di Commercio, Efrem Romagnoli, su sollecitazione di tutti gli ordini della provincia di Latina, ha chiesto al presidente dell'ente camerale, Giovanni Acampora, di sostenere l'iniziativa, già avviata, per contrastare la chiusura della sede distaccata di Latina della commissione tributaria regionale del Lazio. Contro tale eventualità, tutti gli ordini professionali della provincia di Latina hanno recentemente condiviso un intervento presso le istituzioni tributarie, il Mef e i parlamentari, nazionali ed europei, della circoscrizione provinciale, in quanto tale chiusura produrrebbe gravi danni all'economia del territorio locale: l'impoverimento economico e culturale, causato dall'inevitabile spostamento degli incarichi in favore dei professionisti romani; l'allontanamento dei cittadini-contribuenti dai presidi di giustizia tributaria; l'automatico aggravio di costi nell'esercizio del diritto di difesa da parte dei contribuenti, come le imprese, i professionisti, gli artigiani, i commercianti e le partite iva.

Pertanto, oltre ai privati cittadini colpirebbe tutto il mondo economico che la Camera di Commercio rappresenta.

Come noto, infatti, nel consiglio camerale sono presenti tutte le associazioni categoriali del tessuto imprenditoriale della provincia di Frosinone e Latina, nonché le professioni del medesimo ambito territoriale, così rappresentando praticamente tutti i soggetti economici che verrebbero danneggiati dalla eventuale chiusura della sede distaccata di Latina della commissione tributaria regionale.

