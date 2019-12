Giurano i nuovi commercialisti, per loro agevolazioni e corsi gratis dell'Ordine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno prestato giuramento i neo iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Latina. Una cerimonia, quella riservata ai neo iscritti, istituita nel 2013 che sottolinea la volontà del consiglio di accogliere i nuovi commercialisti ed esperti contabili «favorendone l’inserimento paritario e senza barriere nell’albo, così completando l’impegno concreto verso i giovani iscritti». Ai quali l'Ordine di Latina non fa pagare l'iscrizione per il primo anno, prevede agevolazioni per i due successivi, la partecipazione gratuita a tutte le attività formative organizzate, anche per facilitare l’accesso alla professione, in tema di sovraindebitamento, revisione enti locali, revisione legale dei conti, nonché in materia fallimentare e di esecuzioni. Esiste, inoltre, una apposita "commissione giovani" ed è organizzato un corso formativo in materia di Ctu per dimezzare i tempi di accesso dei nuovi iscritti all’albo del tribunale di Latina dei consulenti tecnici d’ufficio.Il presidente Efrem Romagnoli ha commentato: «Le prospettive future della professione, e quindi dei giovani iscritti, passano attraverso la valorizzazione delle competenze e il rafforzamento del senso di appartenenza alla categoria, di cui questa cerimonia è concreta espressione».I neo iscritti sono Augusta Mosillo, Consuelo Baldin, Francesca Cittarelli, Romina Rettaroli, Silvia Russo, Alessandro Stirpe, Daniel Criscuoli, Jacopo Marzella, Emilio Zanni, Tamara Alessi, Luca Tammaro, Marialuce Bruschi. Ad accoglierli, oltre il presidente Efrem Romagnoli, la vice presidente Adelia Davoli e il segretario Dante Stravato. Ha preso parte alla cerimonia anche il presidente del consiglio territoriale di disciplina, Luigi Carabot.