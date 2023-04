Mercoledì 19 Aprile 2023, 11:35

Classifica corta, spazi intasatissimi, un traffico di quelli da giorni di punta. La classifica del girone C di Lega Pro assomiglia tanto a un rebus, almeno per quanto riguarda la zona play off. Con il Catanzaro in serie B da un pezzo, Crotone, Picerno, Audace Cerignola, Foggia e Monopoli già certe di accedere alla seconda fase del campionato, ci sono ancora tre posti liberi. Tanti in linea teorica, pochi quando si dà uno sguardo alla classifica. Sono, infatti, ben otto le formazioni in lizza per far parte della poule promozione, squadre raggruppate in appena tre punti. Si va dai 46 di Giugliano (8°) e Latina (9°), ai 45 di Taranto (10°), Potenza (11°), Virtus Francavilla (12°) e Juve Stabia (13°), fino ai 43 di Avellino (14°) e Turris (15°).



Le sfide

Il caso ha voluto che durante l'ultima giornata di campionato non sono previsti scontri diretti tra queste formazioni. C'è chi giocherà contro squadre ormai senza grandi ambizioni, le prime della classe, e chi invece avrà, come il Latina, scontri delicatissimi contro compagini a caccia della salvezza. E proprio i nerazzurri, così come Giugliano e Taranto, hanno la fortuna di avere il destino nelle proprie mani.

I campani saranno impegnati sul campo del Crotone, secondo in classifica, il Latina invece sarà di scena allo stadio Francioni per affrontare la penultima in classifica, la Fidelis Andria, a cui serve una vittoria per avere la certezza di partecipare ai play out. Successo di cui necessita anche l'undici di Daniele Di Donato per non essere costretto ad attendere i risultati degli altri campi. Stesso discorso vale per il Taranto che, con tre punti nella gara interna con il Messina, sarebbe qualificato per i play off. Fosse finito il campionato domenica scorsa, sarebbe stata questa la griglia del primo turno: Audace Cerignola-Taranto, Foggia-Latina e Monopoli-Giugliano.

Gli incroci possibili

Ma ci sono ancora 90, lunghissimi, minuti da giocare e nel caso in cui il Latina non dovesse riuscire a superare la resistenza dei pugliesi, sarebbe costretto a mettersi in collegamento con gli altri campi per scoprire il proprio destino. Nel caso di un pareggio con l'Andria, i pontini dovranno sperare nel mancato successo del Taranto, del Potenza che ospiterà il Catanzaro, della Virtus Francavilla di scena a Viterbo al cospetto dell'ultima della classe, e della Juve Stabia che attende la visita dell'Audace Cerignola. Se Esposito e compagni dovessero addirittura perdere, il discorso si complicherebbe ulteriormente, perché a quel punto tornerebbero prepotentemente in gioco anche la Turris, nel caso dovesse battere in trasferta il Foggia, e anche l'Avellino, sempre che gli irpini riescano a superare al Partenio-Lombardi il Monterosi.

Nell'arrivo a pari punti però bisognerà tenere conto della differenza reti generale, visto che per punti e differenza reti negli scontri diretti, il discorso è in parità. Al momento il Latina è davanti alla Turris, ma dietro all'Avellino. Una serie di calcoli che il Latina può serenamente evitare battendo la Fidelis Andria.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA