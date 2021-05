23 Maggio 2021

di Davide Mancini

CALCIO, SERIE D

Al Latina Calcio 1932 basta un guizzo di Alessandro all'alba della sfida chon la Vis Artena per ritrovare in un colpo solo la vittoria interna (che mancava da tre mesi) e il primo successo contro una formazione laziale. Ipotecata la seconda posizione, l'undici di Scudieri, ora a più 4 proprio sulla squadra di Perrotti, avrà una gara in più da recuperare rispetto ai rivali, dote da sfruttare per concludere il campionato dietro al Monterosi ormai avviato verso la C.

LA PARTITA

Il Latina si presenta senza l'infortunato Esposito in difesa, con Allegra ad occupare il ruolo di centrale tra Di Emma e Giorgini. Novità in attacco rispetto alla scorsa settimana con Corsetti ad innescare la coppia formata da Di Renzo e Alessandro. Perrotti mette in campo come al solito una Vis Artena in versione 3-5-2 con Falasca in cabina di regia, e il duo Alonzi-Rossi in avanti per provare a dare noie alla retroguardia nerazzurra. La partenza dei padroni di casa è di quelle da ricordare: al 7' Corsetti prende palla sulla trequarti, serve in verticale Alessandro, abile nel partire sul filo del fuorigioco e superare con un delizioso tocco sotto l'incolpevole Manni in uscita disperata. Il gol del vantaggio regala certezze alla formazione di Scudieri in grado di occupare il campo sempre nella maniera corretta, coprendo ogni spazio e proponendo trame offensive interessanti come al 25', quando Alessandro se ne va bene sulla destra e poi effettua un cross basso su cui Di Renzo (che aveva dato via all'azione) e Corsetti arrivano con un pizzico di ritardo. Nella ripresa Scudieri getta nella mischia Sarritzu al posto dell'acciaccato Alessandro, ma è la Vis Artena ad avere un approccio migliore. All'8 sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Pompei, è Paolacci a staccare il più in alto di tutti mettendo di poco sopra la traversa. Il Latina si difende con ordine e cerca di colpire in ripartenza, ma al 13' è ancora la Vis Artena a rendersi pericolosa con il destro dal limite di Cericola intercettato da Alonzi. Perrotti ribalta la sua squadra inserendo quattro giocatori nel giro di 12 minuti e al 29' ha la chance giusta per pareggiare con Nohman che, a tu per tu con Alonzi, manda incredibilmente sulla traversa. Gli ospiti attaccano a testa bassa alla ricerca del pareggio e nel finale Scudieri è costretto a cambiare anche l'infortunato Giorgini spostando Barberini sulla linea dei difensori. I padroni di casa dimostrano però di saper soffrire, portando a casa un successo che vale oro in ottica play off. Mercoledì 26 i nerazzurri torneranno subito in campo per recuperare il match in casa dell'Arzachena.

IL TABELLINO

Latina: Alonzi, Di Emma, Giorgini (37'st Pastore), Allegra, Teraschi (36'st Mastrone), Sevieri (18'st Garufi), Barberini, Pompei, Di Renzo (27'st Calabrese), Corsetti, Alessandro (1'st Sarritzu).

All: Scudieri

Vis Artena: Manni, Lo Porto (27'st Cataldi), Paolacci, Iozzi, Sabatini, Cericola (15'st Rizzo Pinna), Falasca (15'st Taviani), Carbone, Pompei, Alonzi, Rossi (27'st Nohman).

All: Perrotti

Marcatori: 7'Alessandro

Arbitro: Mirabella di Napoli. Assistenti: Bennici di Agrigento e Vitaggio di Trapani

Ammoniti: Giorgini, Corsetti, Pompei (L), Falasca, Pompei (VA)

