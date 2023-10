Sabato 21 Ottobre 2023, 10:37

Attaccare la prima posizione è il miglior modo per difendere, intanto, la seconda posizione. Il Latina Calcio 1932 non vuole fare calcoli, specie all'alba di un campionato iniziato nel migliore dei modi, e così nel tardo pomeriggio, alle 18.30, sul campo in sintetico dell'Audace Cerignola si cercherà di effettuare un altro blitz. La squadra sta bene, il successo di domenica scorsa, seppur con brividi finali, ha regalato un'altra bella dose di autostima ad un gruppo a cui non piace accontentarsi, così come nella filosofia del tecnico Daniele Di Donato che ha parlato così, in conferenza stampa, del momento dei suoi ragazzi e del match alle porte.

«Ho avuto modo di rivedere la gara vinta con il Monopoli e devo dire che, a prescindere dalla rabbia per quei minuti conclusivi, la squadra ha disputato un grande incontro, mostrando un buon calcio, fatto di intensità e forte determinazione. I ragazzi hanno voluto con tutte le forze i tre punti e le due reti incassate nel finale non intaccano il mio giudizio sulla prova nella sua totalità. Vincere aiuta ad ottenere altri successi, ottenere l'intera posta in palio ci ha donato tanta forza e si vede anche dalla serenità e dall'entusiasmo percepiti durante la settimana di allenamento». Per una partita dall'alto coefficiente di difficoltà ci sarà bisogno del sostegno di tutti: «Potrà contare sulla rosa al gran completo, anche Riccardi sarà dei nostri, sarà un'arma in più da sfruttare. L'ho visto benissimo nelle ultime sedute, non pensavo potesse recuperare così in fretta, devo fare un plauso allo staff medico che ha lavorato sodo per poterlo rimettere in campo nel momento opportuno».L'Audace Cerignola, lo dicono i numeri, è avversario particolarmente insidioso: «Affronteremo una squadra forte, con qualità in ogni reparto, su un campo non semplice. Chiaramente giocando in casa ed essendo abituati a quella tipologia di sintetico hanno un piccolo vantaggio, ma alla fine il rettangolo di gioco è uguale per tutti, a mio avviso la differenza la faranno l'atteggiamento, la fame di voler andare a prendere a tutti i costi i tre punti. Per noi si tratta di un banco di prova molto importante, ho parlato con i ragazzi, ho detto loro che bisogna sfruttare questo momento positivo, consapevoli di trovare di fronte una formazione che, come la Juve Stabia capolista, non ha mai perso un incontro fino ad ora».Si percepisce la voglia di fare qualcosa di importante in questa stagione e Di Donato non nasconde l'ambizione: «Io cerco sempre di fare il massimo, di raggiungere gli obiettivi più alti. Non sono a Latina per svernare, ma per costruire, per crescere e voglio farlo insieme ai ragazzi e al club. Una società che mi ha dato fiducia, che mi ha sostenuto nei momenti difficili e che da quando sono qui ha saputo evolversi sotto ogni punto di vista. Non sono dettagli da poco, se consideriamo anche quanti cambi alla guida tecnica abbiamo registrato per esempio in questa prima parte di stagione».Sulle scelte Di Donato non si è sbilanciato più di tanto: «Valuteremo solo poche ore prima della gara con quali uomini partire dall'inizio, se ad esempio partire con due oppure un solo under in difesa». Il ritorno di Riccardi, qualora fosse impiegato dal primo minuto, potrebbe portare allo spostamento di Paganini sulla corsia di sinistra, come quinto di centrocampo e l'inserimento nel terzetto difensivo di uno tra Marino e De Santis. Molto probabile la conferma di Del Sole come esterno a destra, mentre è ballottaggio in mezzo al campo tra Biagi e Cittadino.