Venerdì 22 Aprile 2022, 10:52

Restano gravi le condizioni di Chiara, la 30enne di Norma, investita mercoledì mattina da un Suv in via Epitaffio a Latina, mentre attraversava la strada. Si trova tutt'ora ricoverata al Goretti, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni fino a ieri sera sono risultate stabili. Ma il personale sanitario non ha sciolto la prognosi. La giovane donna, nell'immediatezza del terribile incidente, è andata in arresto cardiaco durante i soccorsi, mentre veniva trasportata in eliambulanza diretta al San Camillo. Una complicazione che ha spinto gli operatori del 118 a cambiare destinazione, preferendo il più vicino ospedale del capoluogo.

Chiara, mercoledì mattina, era appena scesa dal pullman e doveva raggiungere la sede di Latina Formazione Lavoro, di via Piscinara sinistra, per frequentare il corso professionale per baristi e aiuto cuochi. Mentre attraversava la strada era stata travolta dal Suv che l'aveva trascinata per una ventina di metri sull'asfalto di via Epitaffio sotto gli occhi impietriti di altri studenti che stavano percorrendo a piedi lo stesso tragitto. Una scena terribile, per un incidente preannunciato.

Gianluca Cecchet, amministratore unico di Latina Formazione Lavoro, si è reiteratamente rivolto al Comune segnalando situazioni di pericolo in concomitanza con l'incrocio tra via Epitaffio e via Piscinara e chiedendo interventi urgenti, tra cui l'installazione di dissuasori di velocità e limiti di velocità inferiori all'attuale.



Istanze cadute nel vuoto, fino a ieri mattina quanto gli uffici Decoro e Mobilità si sono confrontati per pianificare interventi utili a rimuovere le criticità sollevate in prossimità della fermata degli autobus, utilizzata in massima parte dagli studenti che frequentano Latina Formazione Lavoro e in prossimità dell'incrocio. Al vaglio l'ipotesi di istallare un attraversamento pedonale rialzato, come quello posizionato davanti al liceo Manzoni dopo un altro bruttissimo investimento, avvenuto a fine novembre 2021, ai danni di una docente dello stesso istituto. «I dossi in quel tratto di strada di via Epitaffio ha spiegato Francesco Passaretti, comandante della Polizia Locale non possono essere posizionati. Sarebbero fuori norma, poiché il tratto è ad alto scorrimento urbano. L'attraversamento rialzato è invece possibile, poiché in presenza di strisce pedonali c'è già l'obbligo di rallentare». Nelle sue missive Cecchet chiedeva anche un impianto semaforico al posto del lampeggiante. Ma il confronto tra tecnici è appena iniziato.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA