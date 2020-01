Si gettano sulla strada al buio quando arriva l'auto: il gioco mortale dei ragazzini di 15 anni

Gioco pericoloso, una sfida che può portare alla morte: attraversare la strada di sera o notte, al buio, proprio nel momento in cui si vedono arrivare a tutta velocità i fanali di un'auto. E' l'ultima moda dei ragazzi tra i 15 e i 16 anni di Zugliano (in provincia di Vicenza), un gioco che può essere fatale, come racconta il Giornale di Vicenza.

LEGGI ANCHE --> Roma, molestava ragazze in strada: denunciato 51enne

A raccontarlo sulla propria pagina Facebook è Alessandra De Munari: “Percorrevo la strada che da Zugliano porta a Thiene (prima della rotatoria che porta in centro a Zugliano...un tratto buio Improvvisamente un auto, che stavo per incrociare, mi ha fatto gli abbaglianti e io d'istinto (fortunatamente) ho frenato, un attimo dopo ho dovuto letteralmente "inchiodare" l'auto perché mi sono ritrovata con un gruppo di ragazzi (saranno stati sei o sette) che stavano attraversando la strada di corsa...".

ECCO IL POST COMPLETO



Ultimo aggiornamento: 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA