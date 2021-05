10 Maggio 2021

di Andrea Gionti

(Lettura 2 minuti)







FORMIA - L'Insieme Formia rifila un poker casalingo (4-0) al Carbonia, agganciandolo in classifica. A sei turni dall'epilogo i ragazzi di Sasa' Amato salgono al settimo posto a quota 40 - identiche anche le reti stagionali - a meno 6 dalla zona playoff occupata dal tandem campano Nocerina-Savoia (prossime avversarie dei biancazzurri) e con la matematica salvezza ormai ad un soffio. Interessante era da seguire anche la sfida tra i due cannonieri del girone G: l'ha vinta l'argentino Gomez, che grazie alla momentaneo sigillo del 2-0, ha raggiunto in vetta a quota 14 l'isolano Cappai, rimasto a secco ieri. Una domenica di forti emozioni vissute al Washington Parisio in una giornata soleggiata con temperature estive, in un match tra le due neopromosse che si è rivelato a senso unico: i minerari hanno collezionato il terzo ko nelle ultime quattro uscite.

LA PARTITA

È la vittoria numero 10 (la seconda di fila dopo Giugliano) che va in ghiacciaia già nella prima mezz'ora: ad aprire le marcature l'attaccante Camilli, che al 2', su azione da calcio d'angolo, firma in mischia il vantaggio. Il raddoppio arriva puntuale al 32' con Gomez, che, dopo aver ricevuto palla in velocità, entra in area dribblando anche il portiere Manis. Sette minuti prima i sardi avevano mancato la chance del possibile 1-1 con il bomber Cappai, che aveva centrato il palo. Il primo tempo si è archiviato con una doppia occasione costruita nel breve spazio di cinque minuti dalla compagine tirrenica: prima con il centrale Ioio (il suo colpo di testa trovava attento l'estremo difensore ospite) e poi con il solito Gomez che schiacciava di testa su un cross dal versante destro, ma era ancora Manis, il migliore tra i suoi, ad evitare il tris. Ad inizio ripresa il tecnico del Carbonia Mariotti tenta il tutto per tutto con tre cambi, spedando di poter riaprire la contesa sull'asse Cappai-Odianose. Ma l'Insieme Formia è implacabile e letale. La firma sul 3-0 è certificata nel finale. All'88' il preciso tiro dal limite dell'area del centrocampista Del Prete e poi la definitiva quaterna realizzata in pieno recupero dal senegalese Tounkara, al quinto centro in campionato, che fa esplodere la festa per la squadra pontina che ora guarda con grande tranquillità al rush decisivo da vivere senza particolari patemi d'animo e di classifica.

IL TABELLINO

Insieme Formia: Capogna, Quirino, Di Vito (43' st Durazzo), Gargiulo, Ioio, Gorzelewski, Romano, Chinappi (32' st Tounkara), Antogiovanni (15' st Fatati), Gomez (38' st Lonardo), Camilli (20' st Del Prete). All. Amato

Carbonia: Manis (1' st Bigotti), Fredrich (10' st Cannas), Cestaro, Piras (1' st Odianose), Piredda, Stivaletta, Cappai, Isaia (10' st Tetteh), Gjuci (1' st Sumare'), Russu, Salvaterra. All. Mariotti

Arbitro: Robilotta di Sala Consilina (Sa).

Reti: 2' pt Camilli, 32' pt Gomez, 43' st Del Prete, 48' st Tounkara.

Note: ammoniti Gargiulo (IF), Piredda (C), Tetteh (C); recuperi 1' e 4'

