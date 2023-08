Sabato 12 Agosto 2023, 11:19

È stato trovato nel primo pomeriggio di ieri dai poliziotti della Squadra Volante di Latina lo scooter utilizzato come ariete per sfondare la vetrata di un bar e di una pizzeria nella notte tra mercoledì e giovedì a Latina. A bordo vi era un giovane straniero del Ghana, bloccato dagli agenti alla guida di uno Scarabeo Aprilia 150 praticamente uguale a quello ripreso dalle telecamere dei locali bersagliati, con tanto di mascherina ammaccata e parafanghi consumato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo i primi accertamenti, tuttavia, il ragazzo portato in Questura in stato di fermo non si tratterebbe di uno dei ladri entrati in azione nelle scorse notti. In meno di quattro giorni gli agenti di Polizia sono riusciti ad individuare il mezzo utilizzato dai malviventi per aprirsi la strada all'interno della pizzeria Pulcinella a Roma in via Giulio Cesare, poco lontano dalle autolinee nuove, e del Gran Caffè Maira, un bar situato su via Piave, alle porte della città. Due colpi incredibilmente simili tra loro, avvenuti a circa un'ora di distanza l'uno dall'altro ed entrambi ripresi delle telecamere di sorveglianza: immagini pubblicate dai rispettivi proprietari su Facebook e che in poche ore hanno fatto il giro del web. I due furti, entrambi con un bottino alquanto scarso meno di 300 euro, oltre ad un computer e un amplificatore con decoder per quanto riguarda il bar, non più di 10 euro di fondo cassa nella pizzeria , erano stati effettuati con uno scooter utilizzato come ariete, guidato da due uomini rimasti con il casco in testa per tutta la durata dell'effrazione.Per questo motivo ieri, poco prima delle 15, gli uomini della Squadra Volante non hanno avuto esitazioni una volta individuato lo Scarabeo Aprilia 150 sul quale era a bordo un giovane straniero, individuato in viale Gramsci, nella zona di piazza San Marco. Il mezzo è risultato rubato qualche giorno fa e il ragazzo a bordo, di poco meno di trent'anni, originario del Ghana e incensurato, è stato fermato per ricettazione.«Me lo hanno prestato» avrebbe detto agli agenti, senza però specificare di chi si trattasse. Il trentenne, inoltre, non corrisponderebbe alle immagini in dotazione alle forze dell'ordine e alle testimonianze raccolte, che parlano di due uomini con la carnagione leggermente più chiara, probabilmente indiani o nordafricani.Un'azione immediata ed efficace quella degli agenti della Questura, al lavoro per contrastare l'ondata di furti che tanto sta preoccupando da giorni commercianti e imprenditori. Sempre questa settimana, infatti, un terzo furto è stato registrato nella pizzeria Civico 18 dove è stata spaccata una finestra a vasistas e sono stati portati via quasi 1700 euro di fondo cassa, oltre a svariati iPhone per prendere gli ordini , mentre nella stessa notte ignoti si sono intrufolati con tutti i proprietari all'interno nella pizzeria Coky Positano di Latina Scalo, rubando circa 300 di fondo cassa e un borsello.«Quello al mio locale è stato il quarto tentativo nel giro di un mese» racconta Roberto, socio della pizzeria Pulcinella a Roma, una delle due colpite con lo scooter ariete: «Le prime due volte avevano provato a sfondare le porte, ma era scattato l'allarme. La terza, invece, avevano tentato con il vetro esterno, anche qui con scarsi risultati. L'ultima, infine, intorno alle 5:30 di giovedì, quando sono riusciti a fare irruzione» spiega l'uomo, che aggiunge: «Siamo allo stremo, tant'è che abbiamo pensato anche di andarcene. Ma questo locale rappresenta tutti i nostri sacrifici fatti negli anni: non gliela daremo vinta così facilmente».