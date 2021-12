Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:03

L'INCIDENTE

«Abbiamo trovato una soluzione ed entro 20 giorni davanti al liceo pedagogico Manzoni saranno istallati dei dossi», lo ha detto il neo assessore a Lavori Pubblici, Manutenzioni, Viabilità e Decoro del Comune di Latina, Pietro Caschera che, dopo l'incidente di martedì mattina davanti al plesso, ha effettuato immediatamente un sopralluogo per capire come risolvere il problema. Ma come è possibile se finora alla dirigente Paola Di Veroli che li sempre chiesti è stato risposto che viale Le Corbusier è una strada ad alto scorrimento e dunque impossibile?

L'ASSESSORE

Abbiamo trovato una norma che ci consente di farlo spiega Caschera e altri dossi verranno istallati anche davanti ad altre due scuole, stiamo decidendo in queste ore quali. Ci siamo impegnati fin da subito per cercare di risolvere questo problema che mette in pericolo tutti i ragazzi e il personale scolastico. Ovviamente è stato necessario lavorare in sinergia con tutti gli uffici e gli Enti preposti. La soluzione dovrà essere definitiva, non potevamo pensare di prendere provvedimenti come un semaforo a chiamata e poi doverlo togliere subito dopo, ci sono dei criteri che vanno rispettati, proprio perché quella strada è ad alto scorrimento. In previsione anche un new jersey e un lampeggiante per cui però ancora non si conoscono i tempi di installazione. La docente intanto è ancora ricoverata in prognosi riservata con diverse fratture, una contusione polmonare e diverse altre ferite. Le sue condizioni sono molto delicate e l'incidente ha riproposto prepotentemente il problema della sicurezza su viale Le Corbusier, già nel 2015 teatro di un incidente simile che coinvolse tre studentesse. Da allora, e fino allo scorso anno, nell'orario di entrata e uscita dei ragazzi dall'istituto, il Comune aveva provveduto a inviare una pattuglia dei Vigili Urbani per controllare l'attraversamento pedonale. Quest'anno non è ancora stato emesso alcun provvedimento, ma l'assessore si è mosso per capire se fosse possibile far tornare la pattuglia il prima possibile: Stiamo verificando se in base alla disponibilità dei Vigili Urbani sia possibile impegnare gli agenti, considerando che solo il Comune di Latina ha oltre 70 plessi, mentre il Manzoni fa riferimento alla Provincia.

«SALVATE I PEDONI»

Intanto l'Associazione Familiari Vittime della strada, proprio a seguito dell'incidente, ha proposto ufficialmente al Comune di Latina il progetto Ruote ferme, pedoni salvi, partito in via sperimentale a Torino. Il progetto si fonda - spiegano - su un protocollo di intesa tra l'Associazione e il Comune di Latina, per la formazione di assistenti pedonali da individuare tra le persone impiegate nei lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova e come pena sostitutiva, dunque tra persone che hanno commesso reati. L'Assistente pedonale dovrà essere adeguatamente formato dagli agenti di Polizia Locale, per presidiare gli attraversamenti pedonali a rischio, e non solo quelli davanti alle scuole, agevolando il transito dei pedoni, equipaggiato con pettorina ad alta visibilità, paletta e body- cam. Il progetto, se il protocollo d'intesa vedrà la luce sarà a costo zero per l'Amministrazione comunale essendo finanziato dal Fondo Vittime della Strada.

LA POLITICA

A livello politico, il gruppo Consigliare di Forza Italia ha presentato una mozione per la messa in sicurezza di viale Le Corbusier, impegnando il sindaco Damiano Coletta affinchè ordini agli uffici preposti la immediata messa in sicurezza del tratto stradale con dotazione dei mezzi finanziari necessari. Il consigliere di Latina del Cuore Alessio Pagliari fa appello A tutte le forze politiche per porre l'attenzione alla sicurezza stradale, in particolare in prossimità delle scuole di ogni ordine e grado.

Francesca Balestrieri

