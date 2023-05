Roma: i dossi sono pronti per bloccare le gare clandestine in zona Tor Bella Monaca. I fondi ci sono, manca l'ok

La zona di Tor Bella Monaca di Roma era ormai diventata una pista di corse clandestine. Il comune della Capitale avendo ricevuto da diversi anni moltissime segnalazioni, aveva avviato tutte le pratiche utili per la richiesta di fondi, destinati all’installazione di dossi che dovrebbero evitare le gare in un futuro. Il presidente del VI municipio Nicola Franco è salito alla ribalta. Proprio oggi 23 maggio durante il Memorial sulla Strage di Capaci ha voluto annunciare l’imminente arrivo dei dossi che forse riusciranno a fermare questo fenomeno delle gare clandestine gestite e organizzate da diversi clan criminali. Ora la corsa dovrebbe farla la Burocrazia, invece di bloccare i finanziamenti.

Roma, contromano (e a luci spente) su via del Muro Torto: il video della folle bravata sui social

“Abbiamo chiesto ed ottenuto in bilancio fondi per fare gli attraversamenti pedonali rialzati” dichiara, il presidente Franco.

Verranno realizzati tra via Santa Rita da Cascia e via Quaglia e lungo via dell’Archeologia, arterie tra le più “gettonate” per le sfide automobilistiche. Per ora, però, i lavori ancora non sono partiti: “Abbiamo già i fondi ed assegnata la gara, stiamo aspettando il parere favorevole del dipartimento mobilità di Roma Capitale per installarli – continua il presidente del VI Municipio – purtroppo ci sono delle lungaggini, sembra incredibile vista l’emergenza ma siamo in attesa di questa risposta”. In tutto sono stati stanziati circa 100 mila euro per altri interventi simili che verranno realizzati su tutto il territorio.